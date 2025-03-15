「翰墨飄香‧廉潔啟航」書法比賽頒獎　得獎作品高雄港港史館展出

▲港務公司總經理王錦榮頒獎給書法比賽得獎人。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司舉辦的「翰墨飄香‧廉潔啟航」書法比賽，台灣港務公司於今(15)日上午在高雄港港史館舉行頒獎典禮，本次得獎作品本月17日起於高雄港港史館展出，港公司歡迎書法同好踴躍蒞臨參觀。

港務公司表示，為慶祝公司成立十三週年暨落實企業社會責任，特別舉辦「翰墨飄香‧廉潔啟航」書法比賽，期以書法線條之藝術形式展現蘊含誠信、廉潔意識之文字內容，增益民眾對於企業誠信及廉潔政府之認知。

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▲左上圖港務公司總經理王錦榮在頒獎典禮致詞；右上圖得獎作品於高雄港港史館展出，下圖王景榮與得獎人合影。（圖／港務公司提供）

本次比賽分為長青組、社會組及高中組，自初賽200餘件作品中，評選出長青組44人、社會組47人及高中組30人，114年1月11日於高雄港旅運中心採現場書寫方式辦理決賽，最終評選出每組第一名1名禮券1萬元、第二名2名禮券7千元、第三名3名及優選、佳作各5名，分別頒贈5千、2千與5百元禮券，共計48幅作品獲獎。

港務公司總經理王錦榮致詞時表示，已故文化巨擘漢寶德談美學時，曾說過:「書法是生動的建築，建築是立體的書法」，是將書法藝術與建築串連最徹底的一句話。

本次於「高雄港港史館」這座歷史建築展出獲獎者的書法作品，不僅賦予港史館別樣風貌，更帶領民眾看見藝術形式的交錯，感受書法筆劃的力量和建築設計的美感，寓文化教育於社教活動中，帶動各年齡層民眾走出戶外，同時呼應聯合國2030永續發展目標中的教育平等及多元夥伴關係，展現港務公司推動永續發展的決心。