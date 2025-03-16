郭智輝奇想破滅！經部：菲律賓種電輸回台灣　每度5.5元難執行

▲經濟部長郭智輝「菲律賓種電回台」引發爭議，經濟部最新報告書證實難執行。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部長郭智輝去年10月獨創「菲律賓種綠電輸回台灣」的構想，引發工商團體、民間團體聯手反彈，經濟部在郭發言近半年後提出評估報告，首認「每度運輸成本5.5元」，宣告該計劃難以執行。

郭智輝去年10月發言後引起各界討論，11月初再向外說「如果我買電，（每度）高於4元我不會買」更強調這是經過專家計算的結果，如今經濟部評估報告明確指出，國際上尚未有符合呂宋海峽水深條件的海纜實績，短期雖可透過電池船送電，但每度運輸成本高達5.5元，以現階段而言，成本、技術與法規面均有待克服，更存在地緣政治風險。

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報告援引歐洲多地海底電纜施作成本資料，長420公里、水下最深1650公尺的義大利本島至薩丁尼亞島海纜造價7.3億歐元，而義力利興建中的新海纜長950公里、佈纜最大深度2150公尺，總投資費用上看38億歐元（約1367億元）。

目前台灣海底電纜「實績」僅以台澎海纜為主，不過長度只有58.8公里，最大水深僅135公尺；相較之下，台菲之間呂宋海峽最深3000公尺、寬30公里，地形複雜，另有地緣政治風險考量，執行挑戰大。

電池船可以作為海底電纜完成前的短期方案，但船運輸電力服務成本約每度達新台幣5.5元，且商業模式尚在開發中，航程過長成本也須另外評估。