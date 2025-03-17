快訊／台股收盤大漲150.58點　台積電漲11元至970

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（17日）開高走高，加權指數終場大漲150.58點，以22118.63點作收，漲幅0.69％，成交量3018.8億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲169.48點開出，指數開高走高，盤中最高達22306.83點，最低22110.08點，終場收在22118.63點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲11元來到970元，漲幅1.15％；鴻海（2317）下跌2元至168元；聯發科（2454）上漲25元至1425元；廣達（2382）下跌1.5元來到255元；長榮（2603）上漲10.5元至230.5元。

今天漲幅前5名個股為亞航（2630）上漲3.45元，漲幅10.06％；聚隆（1466）上漲1.7元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲4.85元，漲幅9.99％；迎廣（6117）上漲9.8元，漲幅9.98％；成信實業*-創（6969）上漲3.45元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為台揚（2314）下跌3元，跌幅9.97％；麗嬰房（2911）下跌0.75元，跌幅9.89％；康控-KY（4943）下跌1.65元，跌幅9.88％；大飲（1213）下跌1.5元，跌幅9.38％；東鹼（1708）下跌3.75元，跌幅8.77％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 亞航（2630） 37.75 ▲3.45 ▲10.06％ 聚隆（1466） 18.7 ▲1.7 ▲10.0％ 銘旺科（2429） 53.4 ▲4.85 ▲9.99％ 迎廣（6117） 108.0 ▲9.8 ▲9.98％ 成信實業*-創（6969） 38.1 ▲3.45 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台揚（2314） 27.1 ▼3.0 ▼9.97％ 麗嬰房（2911） 6.83 ▼0.75 ▼9.89％ 康控-KY（4943） 15.05 ▼1.65 ▼9.88％ 大飲（1213） 14.5 ▼1.5 ▼9.38％ 東鹼（1708） 39.0 ▼3.75 ▼8.77％

資料來源：證交所