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快訊／台股收盤大漲150.58點　台積電漲11元至970

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（17日）開高走高，加權指數終場大漲150.58點，以22118.63點作收，漲幅0.69％，成交量3018.8億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲169.48點開出，指數開高走高，盤中最高達22306.83點，最低22110.08點，終場收在22118.63點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲11元來到970元，漲幅1.15％；鴻海（2317）下跌2元至168元；聯發科（2454）上漲25元至1425元；廣達（2382）下跌1.5元來到255元；長榮（2603）上漲10.5元至230.5元。

今天漲幅前5名個股為亞航（2630）上漲3.45元，漲幅10.06％；聚隆（1466）上漲1.7元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲4.85元，漲幅9.99％；迎廣（6117）上漲9.8元，漲幅9.98％；成信實業*-創（6969）上漲3.45元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為台揚（2314）下跌3元，跌幅9.97％；麗嬰房（2911）下跌0.75元，跌幅9.89％；康控-KY（4943）下跌1.65元，跌幅9.88％；大飲（1213）下跌1.5元，跌幅9.38％；東鹼（1708）下跌3.75元，跌幅8.77％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
亞航（2630）37.75▲3.45▲10.06％
聚隆（1466）18.7▲1.7▲10.0％
銘旺科（2429）53.4▲4.85▲9.99％
迎廣（6117）108.0▲9.8▲9.98％
成信實業*-創（6969）38.1▲3.45▲9.96％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
台揚（2314）27.1▼3.0▼9.97％
麗嬰房（2911）6.83▼0.75▼9.89％
康控-KY（4943）15.05▼1.65▼9.88％
大飲（1213）14.5▼1.5▼9.38％
東鹼（1708）39.0▼3.75▼8.77％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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