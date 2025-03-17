快訊／台股收盤大漲150.58點　台積電漲11元至970

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（17日）開高走高，加權指數終場大漲150.58點，以22118.63點作收，漲幅0.69％，成交量3018.8億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲169.48點開出，指數開高走高，盤中最高達22306.83點，最低22110.08點，終場收在22118.63點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲11元來到970元，漲幅1.15％；鴻海（2317）下跌2元至168元；聯發科（2454）上漲25元至1425元；廣達（2382）下跌1.5元來到255元；長榮（2603）上漲10.5元至230.5元。
今天漲幅前5名個股為亞航（2630）上漲3.45元，漲幅10.06％；聚隆（1466）上漲1.7元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲4.85元，漲幅9.99％；迎廣（6117）上漲9.8元，漲幅9.98％；成信實業*-創（6969）上漲3.45元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為台揚（2314）下跌3元，跌幅9.97％；麗嬰房（2911）下跌0.75元，跌幅9.89％；康控-KY（4943）下跌1.65元，跌幅9.88％；大飲（1213）下跌1.5元，跌幅9.38％；東鹼（1708）下跌3.75元，跌幅8.77％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|亞航（2630）
|37.75
|▲3.45
|▲10.06％
|聚隆（1466）
|18.7
|▲1.7
|▲10.0％
|銘旺科（2429）
|53.4
|▲4.85
|▲9.99％
|迎廣（6117）
|108.0
|▲9.8
|▲9.98％
|成信實業*-創（6969）
|38.1
|▲3.45
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台揚（2314）
|27.1
|▼3.0
|▼9.97％
|麗嬰房（2911）
|6.83
|▼0.75
|▼9.89％
|康控-KY（4943）
|15.05
|▼1.65
|▼9.88％
|大飲（1213）
|14.5
|▼1.5
|▼9.38％
|東鹼（1708）
|39.0
|▼3.75
|▼8.77％
資料來源：證交所
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