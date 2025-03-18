聯準會關注3大方向　法人估最快降息時程落在今年中

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

本週聯準會將召開FOMC會議，對債市投資動見觀瞻，統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，觀察目前通膨等數據，市場預估本次聯準會利率決策會議仍將維持當前利率，最快降息時點可能落在今年年中，降息趨勢不變，建議可逢低布局長天期ESG公司債ETF，不僅能滿足避險、追求穩健收益需求，同時在未來利率逐步調降時，有望為投資人帶來資本利得空間。

張美媛表示，本週全球市場關注3/18～19聯準會會議及3月經濟預測及點陣圖是否偏更應派，以及3/28個人消費支出指數是否提升等重要數據。其中，投資人最關注的聯準會會議，預期將關注通膨數據、就業市場、市場信心三大方向。

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在通膨數據方面， 2月消費者物價指數(CPI)年增率由3%降至2.8%，核心CPI從3.3%降至3.1%，其中，核心服務CPI仍有 4% 以上的成長幅度，下降速度放緩，但本次數據未反映關稅；此外2 月生產者物價指數(PPI)年增為3.2%，核心 PPI 年增也反緩至3.4%，雙雙優於市場預期，但與PCE組成相關的醫療保健和投資服務數據上揚，預估月底將公布的2月PCE數據可能提升。

就業市場方面，整體仍保持穩健，目前尚未顯現政府效率部(DOGE)運作的影響。在市場信心方面，3月份密大消費者信心指數暴跌至57.9，為近兩年多低點，反映美國總統川普的政策變數的不確定性，將提高市場投資人的情緒與股債市場的波動。