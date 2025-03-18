紅海戰爭險重回0.7%　與英美有關船隻四倍漲、高達2%

▲去年8月底在紅海遭胡塞攻擊的希臘籍油輪「Sounion」。（圖／路透社）

記者張佩芬／台北報導

國內保賠業者指出，船隻通行紅海的戰爭險，去年12月是船舶價值的0.7%，今年1月剛降到0.5%，2月又升回到0.7%，與英美有關的船則是2%，等於英美相關船隻與1月相比，要付出四倍的保費，且保費隨時可能再調升。

雖然之前保險費率報價可能多少有些折扣，但隨著美國對胡塞展開襲擊，保險業者表示，如果美國與胡塞緊張狀況持續，保費率會更加firmer(強硬而不易打折），甚至接下來幾天內就會調漲。

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投保戰爭險有效期是7天，以價值1億美元的船隻計算，英美船隻通行一趟紅海要付出200萬美元的保費，其他商船需要付70萬美元，都是非常龐大的支出。

美軍是在上周六(15日)起對該胡塞武裝發動了一系列空襲，胡塞武裝兩次試圖襲擊美國「杜魯門號」航母，但都未能成功。美國總統川普昨日對胡塞武裝及其支持者伊朗發出了最新警告，在他的「真相社交」(Truth Social)上說，胡塞武裝的「任何進一步攻擊或報復都將遭到強大武力的回應，而且無法保證這種武力會就此停止」。

川普還警告伊朗。他說，伊朗正在「指揮著胡塞武裝的一舉一動，向他們提供武器、資金和高度精密的軍事裝備，甚至提供所謂的「情報」。

川普表示，胡塞武裝的每一槍都將被視為來自伊朗武器和領導層的一槍，伊朗將被追究責任並承擔後果，而且後果將是嚴重的。

保險業指出，一旦導彈向過往的船隻發射，就會迫切的要求恢復到更高的費率。目前的保費水平，與去年9月紅海情勢緊張時的費率相同。