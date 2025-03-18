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兩檔千億規模ETF成分股按兵不動　00904換股增新應材刪穩懋

▲▼新應材。（圖／取自新應材官網）

▲新應材。（圖／取自新應材官網）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣指數公司今（18）日公布3檔ETF追蹤指數定審結果，兩檔規模逾千億的重量級ETF群益台灣精選高息（00919）與復華台灣科技優息（00929）成分股皆維持現狀，至於新光台灣半導體30（00904）增刪各1檔。

00904此次新納入半導體特用化學類股新應材（4749）、刪除IC設計業者穩懋（3105）。

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台灣指數公司指出，成分股納入和刪除之變動將自明（19）日起生效。

關鍵字： ETF台灣指數公司股市投資新股

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