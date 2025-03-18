漢翔「電力島」啟用　瞄準用電大戶、進軍海外市場

▲漢翔微電網（電力島）示範案場啟用典禮。（圖／漢翔提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢翔（2634）今（18）日正式啟用2MW風光儲電力島示範案場，展示創新儲能技術，將再生能源與儲能技術整合應用，目標今年建置能滿足全公司用電需求的「電力島」，未來瞄準全台用電大戶做推廣，並進軍海外市場，推動全球綠能發展。

董事長胡開宏表示，這就是漢翔正在打造的儲能品牌，對於國內產業的用電大戶來說，應用面極廣，更能一步步實現減少碳排的願景，同時響應國家綠能政策，落實淨零轉型的具體行動，是善盡企業社會責任的一環，也是漢翔邁向永續的重要里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

總經理馬萬鈞指出，建置過程中克服多項挑戰，整合了先進儲能與智慧調度技術，更與學術單位、業界專家合作，打造出穩定、安全的儲能系統。

漢翔表示，透過獨家的航空級電控技術與系統全面整合，做到產品商業化，整合完成的電力島，就是一座小型的獨立電力系統，可應用在國內外城市社區、工業園區及災後恢復等需求用戶，是一套完整能源解決方案。

漢翔指出，這座2MW風光儲電力島示範案場，是因應政府「用電大戶條款」而生，包括對企業規範用電方式、要求提高綠電使用比例等，漢翔將風力與太陽能等能源轉換成電力加以保存，在案場內驗證產品的可靠，作為未來擴展應用的基礎。

漢翔說明，電力島的一大特色是用電「無縫銜接」，當尖峰時段用電緊繃時，轉而使用電力島的供電，讓電力負載曲線趨於平緩。另外，停電時可孤島運作，復電時恢復正常供電，種種特色能為用電大戶提供更加彈性的能源調度、更加穩定的供電品質，還可降低成本。

漢翔過去幾年有計畫地發展儲能業務，去年起導入自行研發的能源管理系統（EMS）及電池管理系統（BMS）等核心技術，目前電力島已能實現智能調頻、即時備轉及削峰填谷等應用，能隨電網頻率微調，自動調節能量輸出與儲存，在符合國際安全標準的防護下，發揮最佳的綠電使用效益。