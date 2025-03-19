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長榮張家兄弟爭經營權　爆噴高層辣椒水險瞎眼

長榮國際過去在長榮集團裡，有台灣控股公司地位。

▲長榮國際過去在長榮集團裡，有台灣控股公司地位。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

長榮集團張家老三張國政連襟謝國獻因恐嚇長榮老臣案入監服刑後，張國政、曾瓊慧夫妻就與小姨子曾瓊瑤關係生變，雙方互告撕破臉。據了解，曾瓊瑤與姊姊曾瓊慧以往關係不錯，曾瓊瑤近十年擔任曾瓊慧所屬、以她和張國政為名的政慧基金會執行長，經常代表政慧基金會對外出席慈善公益、關懷長者活動，究竟什麼原因讓姊妹倆反目成仇？曾瓊瑤口中的替張國政夫婦背黑鍋又為哪樁？

原來，長榮集團創辦人張榮發2016年逝世後，張國政不只對二房弟弟張國煒提告，也圖謀拿回長榮集團經營權，以當時長榮集團股權結構來看，拿下有集團台灣控股公司地位的長榮國際至關重要，而長榮國際除大房三兄弟各持股18％、張國煒母親李玉美持股約7％外，另兩大股東為張榮發基金會持股28.86％、張榮發慈善基金會持股5％，剩餘5％為張榮發未分配遺產，也就是說，誰能掌握兩大基金會，誰就有更大勝算主掌長榮集團。

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2018年底，當時長榮集團發生震驚社會的恐嚇案件，老臣柯麗卿在出席張榮發基金會董事會途中，遭假車禍攔下，歹徒持鎮暴槍對她噴辣椒水，柯麗卿差點眼瞎；接著情勢越演越烈，該基金會董事長鍾德美也遭恐嚇，指她若不辭職，不只住家會被放火，還會被拍裸照；長榮老臣戴錦銓則被黑衣人跟蹤。因上述離奇事件，讓董事會遲遲無法完成改選，直到法院裁定由專業人士接管後才平息。

謝國獻（圖）為張國政連襟，因恐嚇長榮老臣一事去年入監服刑。

▲謝國獻（圖）為張國政連襟，因恐嚇長榮老臣一事去年入監服刑。

事後，檢警從謝國獻筆記型電腦及手機微信WeChat對話，查出他涉案證據，最高法院在去年3月重判謝國獻3年10個月定讞。當時本刊曾報導，檢察官原先懷疑張國政也是與黑道合謀奪權的共犯，曾對他展開監控，雖有聽到他與謝國獻談及如何找立委及教育部運作，但在關鍵對話時，張國政就要求謝改用微信WeChat通話，檢警查不到罪證，暫未將他列為被告。

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關鍵字： 鏡週刊長榮

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