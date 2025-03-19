長榮恐嚇案藏鏡人曝光！　張國政小姨子泣訴背黑鍋

▲張國政及妻子曾瓊慧遭小姨子曾瓊瑤提告教唆竊盜。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

長榮集團經營權爆案外案！張家老三張國政連襟謝國獻因恐嚇長榮老臣案入監服刑後，張國政、曾瓊慧夫妻就與小姨子曾瓊瑤關係生變，雙方互告撕破臉。

本刊獨家訪問曾瓊瑤，她打破沉默揭露謝國獻坐牢全是替張國政背黑鍋，控訴姊夫、姊姊傾吐經營長榮集團的雄心壯志求幫忙，謝國獻被告後還掛保證官司沒問題，但謝國獻確定被判有罪得入監服刑時卻翻臉不認人，甚至對簿公堂。

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今年初，一場牽動千億長榮集團經營權的官司案外案悄然上演中，主角是張家老三張國政與太太曾瓊慧，以及曾瓊慧的妹妹曾瓊瑤。本刊接獲爆料，曾瓊瑤對姊姊曾瓊慧、姊夫張國政提告刑事教唆竊盜罪，案件已進入檢察官調查階段，起因是曾瓊瑤認為，她位於北市復興北路上的法威國際顧問公司辦公室去年中遭闖空門，背後指使者正是姊夫張國政及姊姊曾瓊慧。

▲曾瓊慧（圖）為張國政妻子，因長榮經營權一事與妹妹曾瓊瑤翻臉。

「他們闖空門就是為了要消滅證據，因為我老公謝國獻因恐嚇長榮老臣被判有罪坐牢，都是在替張國政、曾瓊慧背黑鍋！」本刊循線找到曾瓊瑤，她罕見打破沉默，驚爆辦公室闖空門紛爭背後，與長榮集團經營權大戰脫不了關係。隨著先生謝國獻去年五月入監服刑，她與張國政、曾瓊慧的關係也急轉直下，甚至演變成姊妹互告、老死不相往來的局面。

「我沒有被他們搞瘋、變憂鬱症已經很了不起了，根本就氣炸，快要哭死，長榮國際到底跟我有什麼關係？錢、經營權都不是我們的，最後卻是我老公去坐牢，他們兩夫妻（張國政夫婦）還說要去享受最貴的遊艇，真的很過分。享受是你們在享受，我們在跑法院，謝國獻還被寫得那麼難聽，被貼標籤，說他混過黑道，簡直莫名其妙！」當被問到先生謝國獻入獄一事，曾瓊瑤便越講越激動，認定一切的罪魁禍首就是張國政夫婦，甚至發話呼籲社會大眾做人不能像他們一樣無情。



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