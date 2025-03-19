快訊／台積電跌6元至965　台股開盤下跌26點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（19日）以22245.42點開出，指數下跌26.25點，跌幅0.12％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌6元來到965元，跌幅0.62％；鴻海（2317）下跌0.5元至167元；聯發科（2454）上漲25元至1500元；廣達（2382）下跌2元來到257.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌260.32點或0.62％，收在41581.31點；標準普爾500指數下跌60.46點或1.07％，收5614.66點；那斯達克指數下跌304.54點或1.71％，收在17504.12點；費城半導體指數下跌74.94點或1.61％，收4589.03點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41581.31
|▼260.32
|▼0.62%
|S&P500
|5614.66
|▼60.46
|▼1.07%
|NASDAQ
|17504.12
|▼304.54
|▼1.71%
|費城半導體指數
|4589.03
|▼74.94
|▼1.61%
資料來源：證交所
讀者迴響