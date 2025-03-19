台積電赴美供應鏈出走？ 劉鏡清：台廠可做更大的生意

台積電（2330）擴大赴美投資，引發供應鏈外移隱憂，國發會主委劉鏡清今（19）日指出，「這怎麼會是供應鏈出走？」台廠有機會到美國做更大、更多生意，台灣的材料跟設備商很有機會成為下一波在更茁壯的2個領域，對台灣的產業會有正向幫助。

市值型ETF上市首日破發！ 009802僅1小時衝逾12萬大量居成交王

富邦旗艦50 ETF（009802）於今（19）日以10.03元正式掛牌上市，受到大盤走低的影響，早盤跟著下挫，最低來到9.99元，暫時跌破掛牌價，交易1個小時，衝逾12萬大量居成交王。

買2000萬房年收竟要200萬！ 台銀喊冤：核貸最高8.5成

不動產圈傳出公股行庫房貸授信轉嚴，過去房貸業務友善的台銀放款成數都出現變化，審核條件變超嚴，平均多只能借6成至7成，想貸款8成買總價2000萬元的住宅，需要月收入逾16萬元、年收入近200萬元，市場譁然。對此台銀指出，目前核貸成數最高仍為8.5成。

快訊／台積電跌6元至965 台股開盤下跌26點

美股4大指數全面下跌，台股今（19日）以22245.42點開出，指數下跌26.25點，跌幅0.12％。

比特犬咬傷注意！意外險少買「附加醫療」 住院就醫都難賠

台北市發生比特犬Lucky短期內連續2次在街上咬傷路人事件，市場上再度熱議意外險、實支實付醫療險等保單規劃是否足夠。保險法權威、北宇管顧總經理劉北元指出，醫療險與意外險商品設計規劃觀念大不同，若是民眾投保意外險但少買「附加醫療」功能，被狗咬傷單純的意外險恐難賠。

以哈停火破局讓船舶運力過剩壓力減輕 就看關稅與新增運力影響程度

以色列軍方周二3月18日當地時間凌晨，向加薩地帶發動自1月19日停火生效以來最大規模的空襲，據法新社消息，至少有326人死亡，海運業界指出，這項訊息顯示今年年中紅海恢復正常通行機會大幅降低，原估計即將釋放出來的約10%運力恐將延後釋出，貨櫃船運市場船噸過剩壓力減輕，現在就要看關稅問題與今年新增運力的影響程度。

玉山金難100%吞保德信 揭土銀竟是原始股東

玉山金(2884)總經理陳茂欽今（18）日大器宣告捧上27.62億元「全現金」買下美商保德信投信在91.2%股權，一度笑喊「壯山運動」，金融圈也意外發現保德信投信的原始股東成員中，竟有財政部100%持股的土地銀行。

玉山金砸27.62億現金 併購保德信投信

玉山金（2884）董事會於今(18)日通過一項長期股權投資案，玉山金取得美國保德信金融集團（紐約證券交易所代碼：PRU）所持有其旗下保德信證券投資信託股份有限公司（下稱「保德信投信」）全部91.2%的股權，投資金額約為27.62億元。此項投資案尚需經主管機關審議核可並成就相關股權交割慣例條件後方可生效。

快訊／玉山金20:00重訊 市場指併保德信投信

玉山金18日晚間20時於證交所召開重訊記者會，由總經理陳茂欽、資深協理林俊佑說明董事會重大決議，市場預料將宣布併購保德信投信事宜。

美知名分析師估今年貨櫃船運利潤減逾80% 法人與攬貨業認為不致於

Sea-Intelligence的分析師計算，去年貨櫃船運的息稅前利潤總額為600億美元，是該行業歷史上第三高的數位，也是除新冠疫情外的最高水準，而美國紐約知名貨櫃船運市場分析師，Blue Alpha Capital的運營者約翰‧麥考恩估計，今年貨櫃船運將保持盈利，但利潤將下滑至100億美元以下，也就是減幅會超過83%。