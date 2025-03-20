快訊／台積電漲26元至978　台股開盤大漲近300點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（20日）以22171點開出，指數大漲210.17點，漲幅0.96％。隨後指數持續上攻，漲近300點，開盤1分鐘最高報22253.03點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲26元來到978元，漲幅2.73％；鴻海（2317）上漲1元至165元；聯發科（2454）上漲30元至1495元；廣達（2382）上漲3元來到256.5元；長榮（2603）上漲0.5元至229元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲383.32點或0.92％，收在41964.63點；標準普爾500指數上漲60.63點或1.08％，收5675.29點；那斯達克指數上漲246.67點或1.41％，收在17750.79點；費城半導體指數上漲45.5點或0.99％，收4634.53點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41964.63 ▲383.32 ▲0.92% S&P500 5675.29 ▲60.63 ▲1.08% NASDAQ 17750.79 ▲246.67 ▲1.41% 費城半導體指數 4634.53 ▲45.5 ▲0.99%

資料來源：證交所