大盤震盪　7檔高股息ETF人氣旺

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近一周大盤跌多漲少上下震盪，觀察這段台股ETF表現，以交投熱絡指標成交量來看，成交量前十名中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）等在內共7檔都是高息型；顯示出市場震盪下投資人還是相對青睞台股高息ETF。

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財富管理業者強調，當前台灣景氣維持溫和成長，加上台灣企業獲利2025年增預估有雙位數增長水準，對於台股長線多頭看法不變，不過川普2.0隨時可能引發市場震盪，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。

市場法人表示，00919在3月18日為第8次除息0.72元，目前雖然未填息，不過除息後價格下降0.72元也就是3%左右，00919是季配息，也就是一年有4次便宜3%的買進時機，累積起來也是不錯！存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。從近期交易量來看，00919挾帶著連續8次年化配息率逾10%的穩定高配息光環，近五日均量近20萬張，更彰顯其高人氣，搶在除息後甜甜價進場的人應該為數不少。

ETF理財達人表示，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。台股高息ETF除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山，愛好高息的存股族投資人，可以多把握相關投資契機。