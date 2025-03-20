美財長喊「骯髒15國」外媒爆台灣入列　陸行之：阿斗產業受衝擊

▲台美關稅可能出現變化。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國財政部長Scott Bessent公開點名有「骯髒15國」對美國製造產品課徵高關稅，川普政府並將在4月2日加課對等關稅，《路透社》指向台灣也入列，財政部長莊翠雲今（20）日指出相關政策尚不明確，但「財政部有準備」，半導體前分析師陸行之則認為「台灣阿斗產業」將受衝擊。

莊翠雲在立法院財委會接受質詢時指出，川普有許多的內容還不具體，對此，政府行政部門不會鬆懈，會準備相關方案，例如財政部內部也已盤點自美進口和出口美國貨品及相關稅率，「都已經清點好了」。

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陸行之透過臉書發文，認為台灣被美國財政部長列為 the dirty 15 國，主要系我們對美國徵收高關稅且貿易量大，之前說過貿易量大有可能是我們的產業政策不反對做大量且高單價（買了一堆高成本的零組件來組裝) 但低毛利的代工，但主要利潤被零組件及品牌商賺走，台灣是不是應該考慮逐步改變產業政策，看獲利而不是看營收。

至於台灣有那些稅可以調整？陸行之表示，財政部徵收高關稅好像不只對美國，尤其是油車/電動進口車萬萬稅（油車有17.5%進口關稅，25%/30%貨物稅，5%營業稅，累計55-61%，是不是完稅超過300萬再給你來個10%奢侈稅）來保護台灣扶不起及沒什麼競爭力的「阿斗產業」（美國有個阿斗公司，台灣有個阿斗產業），看起來以後有機會買便宜的美國各種產品（Napa Valley 的紅酒，超大冰箱/洗衣機/烘乾機，服飾，球鞋，健身器材，烤箱？）及美國電動車（除了Tesla，Rivian，Lucid Air 之外，實在乏善可陳)。

陸行之反問，不知道歐盟跟日本會不會看到美國這樣也學著來要求台灣關稅對等一下，讓我們有機會可以買便宜的歐洲/日本國民車？請分享你們的看法，有數字支持更優，尤其是我們有哪些進口關稅（圖片來源為JKL/Jemmy)，及美國有哪些好產品？