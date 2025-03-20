新青安違規8行庫揪逾2100戶　追回2700萬

▲賞屋示意照，非指文中當事人。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部長莊翠雲今（20）日在立法院接受質詢，針對新青安違規案強調，目前前兩波查核已查到2100多戶，並有67%、1407戶已追回逾2700萬元，目前第3波追查正在執行中。

財政部指出，前兩波新青安查核已追回超過600件政府及銀行補貼款案件，台銀、土銀稍早已向外說明，新青安可疑件第3波追查戶數共達3000戶，財政部進一步補充，所謂的第3波主要是針對去年9月為止的貸款戶查核，現已查出200多戶違規，但還有3成可疑戶還在追查中。

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莊翠雲說：「查核不會收手」包括貸前管理、貸後追蹤都會持續執行，如果新青安貸款戶出租、自用資格都會繼續查下去。

另外，財政部對房東查稅也有成績，賦稅署資料顯示，先前三波房東查稅共查了1萬多件，查出6,035件漏稅，補稅3億多元；110到112年違章案件補稅也有500多萬元。至於最新一波的租屋熱區房東查稅，目前還在進行中，沒有確切數字。

根據財政部最新統計，新青安貸款自2023年8月起至今年2月底，累計協助10萬餘戶，核貸金額達8224億餘元。

莊翠雲指出，房屋稅2.0和綜所稅租金特扣額18萬元上路後，有助掌握租屋黑數，若民眾不敢列報租金特別扣除額，可以透過申訴專線反應。