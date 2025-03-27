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謝金河：台灣在地緣政治中的新挑戰　軍工股大旺的啟示

圖／先探投資週刊 提供

川普號列車開進白宮，即將屆滿三個月，世界正發生巨大變化，除了俄烏戰局出現和談曙光，中東加薩戰火又起，以色列轟炸加薩，造成巴勒斯坦四百多人死亡，金融市場也出現巨大波動，先從金價大漲看起。

文／謝金河

川普一連串大動作，讓市場興起強烈避險意識，金價比先前比特幣還搶眼，這個禮拜黃金一鼓作氣創下三○三三．八四美元的歷史紀錄，去年底，才有人預測金價上看三○○○美元，如今一躍而過，各國央行大力囤金，再加上投資者搶進，黃金漲勢凌厲。上一輪的黃金多頭出現在COVID-19的二○二○年，在八月七日這一天，金價上衝到二○七三．六九九美元，到了二二年九月十八日又跌到一六一四．四六美元，如今再度大漲，川普的指揮棒是帶動黃金大漲的主因之一，不過川普的最愛虛擬貨幣在川普入白宮這一天到達最高點，比特幣從十．六二九萬美元跌到最低七八二四二美元。

東西方股市的豬羊變色

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國際匯市出現一個新變化，俄羅斯的盧布從一一五兌一美元強升到八一．七三二兌一美元，這可能與俄烏情勢有關，俄烏戰爭從二二年二月十四日開打迄今滿三年，在拜登主導下，全世界民主陣營對俄羅斯展開強力的經濟封鎖，俄羅斯只能在石油、天然氣找出路，盧布呈現節節敗退的貶值，到了川普時代，他與澤倫斯基結下樑子，這回美國好像站在普丁這一邊，川普主導的俄烏和談，似乎也要烏克蘭承認被俄羅斯吞下去的土地，從貨幣來看，俄羅斯似乎站在勝利的這一方。

川普逆轉了地緣戰略，也讓世界秩序出現巨大變化，過去美國對中國有多項制裁措施，中國經濟在拜登四年出現困局，但川普當家後，DeepSeek突圍，重創了美國ＡＩ供應鏈，Nvidia過去兩年的奔馳也告一段落，受到影響很大的是台積電，從川普先前不斷叫陣台灣偷走美國晶片生意、台積電偷走美國技術，川普對台灣及台積電都有強烈的先入為主、似是而非的觀念，這當然影響台積電及台股走勢。

而像俄羅斯因川普破繭而出一般，今年中國經濟及股市似乎也出現「解放」，今年美股呈現跌勢，道瓊下跌二．五％，標普五○○跌四．一三％，Nasdaq跌八．○六％，費城半導體指數跌七．六五％，費半指數頻破底，如果從去年最高的五九三一．八三來算，最大跌幅達二六．九八％，ＳＯＸ是美股最弱勢的族群，大幅下跌當然也影響台股走勢，台積電破千元，加權指數也一度跌破二萬二千點，二五年迄今，台股下跌四．六三％，而過去以來一直與台股並肩而行的日本日經指數今年大跌七．一二％。

股市的豬羊變色效應最顯著的是，香港股市成為今年全球最耀眼的市場，恆生指數在二五年迄今已大漲二三．三％，國企指數更是大漲二五．九七％，成為全球最亮眼的市場，這次中國股市最大的漲勢在香港，上海股市今年大約上漲二％，深圳成分指數今年上漲五．四％，但港股上漲逾二○％，這是DeepSeek帶動的中國科技股效應，這些科技股除了「中國輝達」的寒武紀大漲逾十倍，大多數都在香港掛牌。

港股最壯闊的大反彈

最具代表性的是小米，剛剛公布業績的小米，去年第四季營收一○九○億人民幣，成長四八．八％，淨利八三億人民幣，年增六九．四％，這當中手機收入九二三億人民幣，智能汽車一六七億人民幣，都讓市場驚艷，小米股價從八．三一衝到五九．四五港元，幾乎是十倍速的大漲。另一個是比照DeepSeek的通義千問Qwen 2.5的阿里巴巴，原本跌到六○．二五港元的阿里，這次衝到一四五．九港元，而作為中國電動車首席的比亞迪也從一六一．七大漲到四○八．八港元，而最大市值的騰訊，這次也創下五四七港元波段新高，這些代表香港的重要權值股，如今都昂首向前行，這個畫面簡直形成另一幅東升西降的局面。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2344期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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