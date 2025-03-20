路易莎搶攻自助餐市場今開2間店　今年底重新申請上櫃

▲路易莎董事長黃銘賢。（圖／路易莎提供）



記者廖婕妤／台北報導

路易莎咖啡（2758）近年積極拓展餐飲版圖，今（20）日同時開幕2家全新自助餐廳，分別為主打皇室泰菜風味的「初泰PIKUL泰無限」進駐板橋新光傑仕堡，以及插旗苗栗金鬱金香酒店的「青焰熟成牛排」，多路並進展現攻佔餐飲自助餐市場的企圖心，董事長黃銘賢也透露，將在今年底重新送件申請上櫃。

黃銘賢表示，之前就有跟飯店合作過自助餐，業績表現優異，目前集團共有8個中央工廠，接下來會瞄準滷味、健康餐等商機，朝著多元品牌發展也能讓展店速度更快，目前多品牌（餐飲）佔整體營收約2成，希望今年底佔比能達到3成，明年底佔比可超過5成。

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黃銘賢說，隨著消費者飲食需求日益多元，品牌積極發展創新餐飲模式，透過不同風格的門市，提升品牌競爭力，滿足消費者對美食與生活的雙重期待。

黃銘賢指出，隨著「初泰PIKUL泰無限」與「青焰炭火熟成牛排」苗栗金鬱金香門市雙店齊發，路易莎將以更多元的高品質餐食選擇，持續耕耘台灣市場，未來更計劃於各地繼續推出創新餐飲據點，為消費者帶來更多驚喜與享受。

「初泰PIKUL泰無限」由皇室金牌主廚潘來客坐鎮，在每道菜餚中巧妙加入泰國正統烹飪技法，定價落在229元至759元之間；「青焰炭火熟成牛排」則與苗栗馥藝金鬱金香酒店攜手合作，以各式優質排餐搭配自助餐檯為主打，價格落在269元至1098元。

路易莎2024年上半年合併營收為11.53億元，稅後淨利為5235萬元，EPS為2.56元；累計2024全年合併營收為23.42億元，年減1.4％。今年2月合併營收為1.99億元，年增16.37％；累計今年前2月合併營收為4.13億元，年增11.08％。

路易莎集團目前旗下共有約550間路易莎咖啡，併入多個餐飲品牌包括玖仰9間、初泰3間、青焰炭火熟成牛排3間、丹生炊事1間、Louisa BAKERY麵包坊2間、SUN BERNO光焙若蔬食3間，以及1間self room健身房。