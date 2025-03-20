未實現評價損失擴大　新光金股利添不確定

▲新光金集團外觀照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

新光金（2888）於今（20）日召開法說會，2024年每股稅後盈餘（EPS）1.25元，被問到股利政策？發言人兼財務長林宜靜語帶保留地說，由於未實現金融評價損失較前一年度擴大等，特別股傾向發放股息，但普通股部分是否配息，還要經過董事會決議通過。

新光金控2024年合併稅後淨利為204.6億元，創歷年次高，EPS 1.25元，總資產逾5.1兆元，合併股東權益2839.3億元，較2023年底提升15.4%；新光人壽受惠於投資收益提升，挹注獲利表現，2024年稅後淨利達102.3億元，年增率159.8%；新光銀行淨手續費收入和淨利息收入，維持成長動能，2024年淨收益達214.4億元，較2023年增加7.2%；合併稅後淨利為72.2億元，年增率6.3%；元富證合併稅後淨利34億元，較前一年成長36.1%，經紀業務市占率為3.22%，市場排名第7。

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儘管新光金控2024年EPS 1.25元，林宜靜指出，美國總統川普11月當選之後，整個金融市場波動蠻大的，尤其2024年第四季美債殖利率攀高，淨值項下的未實現金融資產損失較前一年度增加，也影響到配息的量能。

到底要配息多少？林宜靜說，必須綜合考慮諸多因素，包括：即將接軌IFRS 17以及新一代清償能力制度（TW-ICS）所需的營運、資本需求，子公司上繳情況，以及股東的期待等。