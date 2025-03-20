首見！8大行庫新青安單月受理件數全面跌破千　華銀未達百件

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新版青年安心成家（新青安）上路19個月來首見急凍！財政部今（20）日公告8大行庫承作新青安2月業績，8家行庫承辦件數全都跌破千件，其中華南銀行承作件數僅99件，未達百件。

國庫署指出，受春節落在1月影響，2月8大行庫承作新青安件數共3576戶，貸放金額278.2億元，皆較1月成長5.39%與4.4%。

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8家行庫當中，土地銀行904戶最高，台灣銀行772戶居次，合庫銀行、台灣企銀皆500多件，兆豐銀行與第一銀行皆為200多件，彰化銀行則是跌破200件，華銀則僅有99戶，為唯一承作件數未達3位數的銀行。

「土銀都做不到千件，我們也不會做太多。」行庫主管表示，台銀2月新青安承作件數未達千件，已是連續2個月無法看到4位數，且較1月再少20件；華南銀行的99件，還比1月小增11件。

央行總裁楊金龍今日在理監事會後記者會上指出，雖未祭出第8波選擇性信用管制，但「金檢取代第8波」的做法持續進行，目前國銀不動產授信餘額佔總放款比重達37.1％，楊金龍認為「還是高」，希望房市可以軟著陸，至於房貸佔比雖會隨著高房價略有提升，但仍有降溫空間。