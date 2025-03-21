快訊／台股收盤大跌168.16點　台積電跌13元至972

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌168.16點，以22209.1點作收，跌幅0.75％，成交量3167.44億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌14.88點開出，指數開低走低，盤中最高達22366.95點，最低22200.23點，終場收在22209.1點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌13元來到972元，跌幅1.32％；鴻海（2317）下跌1元至165元；聯發科（2454）下跌5元至1480元；廣達（2382）下跌1元來到256元；長榮（2603）下跌2元至227.5元。
今天漲幅前5名個股為華經（2468）上漲4.45元，漲幅9.99％；有成精密（4949）上漲3.25元，漲幅9.88％；日成-KY（4807）上漲1.95元，漲幅9.85％；聯上發（2537）上漲1.3元，漲幅9.81％；騰輝電子-KY（6672）上漲7.3元，漲幅8.9％。
跌幅前5名個股則為偉訓（3032）下跌9.8元，跌幅9.93％；聚隆（1466）下跌1.9元，跌幅9.9％；台揚（2314）下跌1.95元，跌幅9.85％；裕日車（2227）下跌5.9元，跌幅7.38％；廣宇（2328）下跌3.5元，跌幅6.35％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華經（2468）
|49.0
|▲4.45
|▲9.99％
|有成精密（4949）
|36.15
|▲3.25
|▲9.88％
|日成-KY（4807）
|21.75
|▲1.95
|▲9.85％
|聯上發（2537）
|14.55
|▲1.3
|▲9.81％
|騰輝電子-KY（6672）
|89.3
|▲7.3
|▲8.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|偉訓（3032）
|88.9
|▼9.8
|▼9.93％
|聚隆（1466）
|17.3
|▼1.9
|▼9.9％
|台揚（2314）
|17.85
|▼1.95
|▼9.85％
|裕日車（2227）
|74.1
|▼5.9
|▼7.38％
|廣宇（2328）
|51.6
|▼3.5
|▼6.35％
資料來源：證交所
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