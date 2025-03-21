IEAT拜會札幌地區2姐妹會　拓展會員進口來源及北海道產業合作

▲IEAT考察團拜會「札幌商工會議所」及「北海道台灣貿易協會」時大合照。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導



台北市進出口公會(IEAT)日本經貿考察團，由亞太委員會謝孟璋主任委員率團，於3月19日前往北海道札幌拜會當地2個姐妹會「札幌商工會議所」及「北海道台灣貿易協會」。雙方針對台灣與北海道近年的經貿現況進行意見交流，也期許今後攜手強化商務媒合、擴大台灣及北海道兩地在各項產業進出口的合作。

謝孟璋於拜會時首先表示，IEAT與「北海道台灣貿易協會」於1987年締盟結為姐妹會，長年以來互訪交流達38年之久，除了是IEAT在日本15個姐妹會中最初締盟的工商團體，札幌地區也是IEAT全球61國、185個姐妹會中互動最多、往來最頻繁的合作夥伴。

台灣與日本近年在產業及商業合作上有非常顯著的發展。IEAT這幾年來也針對台灣及日本企業的需求，積極媒合及拓銷兩地的優質商品及服務，滿足雙方的進出口雙向需求。今後IEAT將會持續扮演合作平台的角色，幫助台灣及札幌兩地的產業有更多鏈結。

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札幌商工會議所安田光春副會頭在會談中指出，前一次IEAT來訪札幌市疫情前的2018年5月，此次睽違將近7年能夠接待來自台灣的姐妹會，除了非常歡迎以外，也期待雙方維繫長年以來的交流情誼，在此基礎上持續為札幌及台灣兩地的經貿交流作出貢獻。

▲IEAT苑竣唐監事會召集人(左2)、謝孟璋亞太主委(左1)與「札幌商工會議所」安田副會頭(右2)、「北海道台灣貿易協會」戶澤會長互贈紀念品。（圖／IEAT提供）

在雙方的意見交流之中，IEAT苑竣唐監事會召集人表示，美國川普總統的上任牽動了許多國際情勢的變化，特別是在關稅問題影響到許多國家，在IEAT出席日前於東京舉辦的「東亞經濟會議」中，也已達成台灣與日本今後應更為密切合作、以鞏固雙方今後經貿發展的共識。同時也期待兩國在觀光旅遊、文化產業等各個面向也能持續拓展並強化合作。

黃文榮秘書長接著也指出，札幌商工會議所每年6月都會組團來台參加「台北食品展」，相當重視台灣市場。IEAT有60%的會員是專業進口商、超過1400家的會員廠商從事食品相關進出口。而推動兩地加工食品等產業的合作，也是IEAT過去一直以來的目標。建議今後札幌來台參展時，也能同時安排與IEAT合作辦理產業媒合活動，相信這將是雙方最為具體、也是最有成效的合作模式，為會員廠商尋找進口新來源、同時擴大新商機。



「札幌商工會議所」創立於1906年，擁有119年歷史，為日本北海道地區最具代表性、也是最具影響力的工商團體。「北海道台灣貿易協會」為札幌商工會議所下設之經貿團體，由北海道當地與台灣進行進出口的製造商及貿易業者所組成，與IEAT自1984年展開交流以來，持續合作推動商務交流及媒合商談活動。

▲IEAT考察團與「札幌商工會議所」、「北海道台灣貿易協會」會員企業進行交流。（圖／IEAT提供）

北海道擁有日本四分之一的耕地，農業產值約占日本總體的14%，水產業占24%，是日本具有代表性的食品供應地區。在食品製造業中其供貨額、企業數量均居於首位，是日本國內最大的加工食品聚集地。

札幌作為北海道經濟、物流、食品加工的中心，長年提供高附加值的北海道農林水產品、乳製品、加工食品至台灣。IEAT今後將持續與札幌商工會議所及北海道台灣貿易協會推動交流合作，期望擴大媒合台灣與北海道地區的產業合作商機、協助會員拓展海外進口新來源。