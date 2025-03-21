晶華聯手韓國爆款「三色可頌塔」　估挹注千萬營收

▲韓國爆款「三色可頌塔」、「吐司磚脆餅」來台快閃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）近期積極引進韓流甜點，繼去年紙巾吐司、塔可，以及年初與KITCHEN205「裸感草莓蛋糕」合作大獲好評後，再度攜手the Truffle Bakery推出「可頌塔」及「吐司磚脆餅」，預估可創造千萬營收，同時也看好今年外賣櫃整體營收可達2.5億元，全年營運看旺。

晶華表示，去年開始與國外甜點品牌快閃合作，the Truffle Bakery的紙巾吐司去年快閃就引發排隊熱潮，創造約780萬元業績；之後的塔可也很受到歡迎；今年初與KITCHEN205推出裸感草莓蛋糕因適逢情人節，也再度引爆話題大賣逾萬顆、創造2000萬業績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

晶華指出，這次再度與the Truffle Bakery合作，除了紙巾吐司外，還帶來了3種口味的可頌塔及2款吐司磚脆餅，預估可貢獻千萬營收，之後也陸續還會再推出類似的快閃甜點，預計全年可做6檔、創造5000萬以上營收；若再加上其餘外帶商品，整體外賣櫃預計今年營收可達2.5億元。

the Truffle Bakery創辦人李枝炯指出，台灣消費者對烘焙的熱情與鑑賞力令人感動，去年與晶華合作後，確實吸引韓國本店的台灣、日本及泰國遊客數增加，開啟海外知名度；旗下約有30、40個品牌，涵蓋烘焙、塔可、韓牛料理等，將來也不排除將韓牛料理引進台灣。