電價審議會將登場　郭智輝再喊話「爭取立院撥補」

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

電價審議委員會預定將在本周登場，電價調漲勢在必行，經濟部長郭智輝今（24）日指出，電價仍尊重委員會決定，但持續爭取立法院同意撥補，對台電財務有非常好的助益。

郭智輝強調，電價就是要尊重電價審議委員會的決定，經濟部會根據電價審議委員會的決定來開始實施；現在還是一樣，爭取大院能夠同意撥補，如果能夠同意，對台電的財務有非常好的助益，錢借少一點、利息也少一點，電價審議委員會他們會來參考。

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漲電價可能也會影響到物價，郭智輝說，現在的電價，過去的價格環境不太一樣，過去大概撥補3000多億，但事實上凍漲的整個金額大概是6000億，台電現在還是有一些負債，希望撥補並不是說台電營運不夠精準，我們還是非常努力在降低成本，過去造成台電成本比較高，主要還是因為無二戰爭引起油價各方面成本上升。

有專家說不用核電台電虧損越多，郭智輝重申，對核電主要還是基於3個原則，第1個是全民有共識；第2個也是最重要的，核廢料可以處理，目前為止大家都希望用電，但希望核廢料最好不要在我家附近處理，這是我們最大的困難；第3個，核安沒有問題，這些問題如果都能夠解決，在法令上大家可以來處理，我們對核電的處理原則都是不變的。

至於外界質疑漲電價是圖利雲豹能源，郭智輝表示，可以去看台電跟雲豹能源買多少電，那個是微乎其微的電，所以雲豹能源對台電的影響，其實坦白講應該是不具影響力，大家這樣點名，對台電來講是不公平的。

郭智輝指出，所有對台電的意見，我們都會接受，也會審視是不是我們在這個上面沒有注意到，但是我要跟各位報告的是，大家所指責的部分，其實佔我們台電的電價影響非常的少。