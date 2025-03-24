因應關稅戰！野獸國泰國廠投產　上半年營運估勝過去年

▲野獸國。（圖／野獸國提供）



記者廖婕妤／台北報導

全台唯一公仔概念股野獸國（6995）今年1月以每股30元登錄興櫃，短短2個月股價就站穩百元關卡，今年前2月合併營收成長近1成，其中，為因應川普關稅政策，泰國廠產能今年2月正式啟用，雖產能利用率僅1成，仍挹注單月營收成長16％，上半年營運看旺估優於去年同期。

野獸國表示，泰國廠歷經2年的調整及員工教育訓練，雖然新產線產能利用率僅10％，但今年持續進行產能優化，提升交貨品質，產能利用率將逐季提升；此外，由於關稅關係，經銷商對輸美訂單偏向觀望保守，但隨著產能彈性調配，隨時因應客戶需求，對美的訂單有望恢復正常。

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野獸國指出，每年Q1都是公司傳統淡季，主要由於中國廠面臨春節長假停產影響，但如今泰國廠開始投產，將中國接單移轉到泰國廠生產出貨，淡化中國春節因素，今年2月營收1.04億元，年增16.13％，可看出泰國廠的初步效應；公司在去年11月轉為獲利後，營運狀況持續轉佳，今年上半年有望繳出優於去年同期的成績。

野獸國長期深耕美系玩具與電影商品授權市場，目前在美國加州、中國上海、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷都設有子公司，並成功打入美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）通路；為因應美國總統川普提出的關稅政策，2023年就開始投資泰國產線，並與當地夥伴合作，今年2月正式啟用泰國產能，未來透過泰國廠除了減少關稅壁壘的影響，也能達到產能彈性調配的目的。

野獸國2024全年合併營收為13.4億元，年增26.28％，其中台灣營收占比約63％、海外營收占37％，整體海外銷售成長幅度達58％；目前產品銷售到全世界30個國家，由美系IP授權逐步拓展至日系IP，開發品牌授權、IP營運、展覽活動。