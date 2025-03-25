Q2必備公用水電瓦斯類股　提升防禦力兼攻收益

▲能源共用事業逆勢抗跌，提供資產防禦力。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

今年金融市場震盪劇烈，短期仍看不到放緩跡象，2月份股市創高後，近期的震盪走勢已使得各主要指數大幅回檔，防禦性產業守穩行情，包括：公用事業、金融、能源與健康照護等今年逆勢上揚，漲幅在1%至6%，投信法人指出，觀察今年、近3個月及近一年的類股及指數表現，僅公用事業及金融股在各期間表現皆優於大盤指數，公用事業表現尤佳，目前市場預期，行情波動情勢可能延續至年中，Q2投資組合中公用水電瓦斯類股必備，作為提升防禦力搶攻收益的穩健資產部位。

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美國總統川普上任後，主張包括貿易關稅、移民、減稅、監管鬆綁，及政府效率等各項政策，從Bloomberg的評估調查顯示，川普2.0年代，低Beta特性的公用事業股受到政治因素衝擊低，反倒還可能受惠政策的正面激勵，2000年以來的歷次貿易干擾對各產業股價的影響情形觀察，公用事業更是受惠逆勢上揚表現最佳的指數。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映進一步指出，這幾年AI應用火力全開，資料中心電力需求未來五年大幅增加，美國資料中心用電佔由目前的3%，預期至2030年上升至10%，相關電力類股受惠可期；此外，川普政府在能源政策方向，轉為更重視傳統能源、減少新能源的補貼，有助天然氣及管線成長展望；而交通基礎建設汰舊換新，運量上修，挹注鐵工路、機場港口等傳統基建的動能持續回溫，並維持穩定獲利能力。

林志映也分析，歐美水電瓦斯類股收益穩定，這些公司每年提供配息率可達4%至6%，除息旺季一般落在每年的3月至7月，這也反應在近期公用事業水電瓦斯類股的穩健表現，此外，德國議會近期更通過未來12年5,000億歐元擴大基礎建設基金，基建政策推動下，將使得德國經濟成長率提升1.2%，歐元區經成長率上揚0.8%，也可能促使歐盟其他國家跟進，利多政策支撐公用事業股價後市，追求穩健收益及資產保護力的投資者，不妨鎖定投資這類型基金，展現追收益、降波動的投資特性。

