三星韓鐘熙驟逝！　韓媒：37年領袖時代結束

▲三星電子聯合執行長韓鐘熙辭世。（圖／翻攝三星電子官網）

記者高兆麟／台北報導

韓國三星電子聯合執行長韓鐘熙（Han Jong-hee，音譯）休息時心臟驟停辭世，消息震驚科技圈，當地媒體以「37年領袖時代的結束」形容目前三星電子的處境，並對韓鐘熙過往奉獻表達緬懷。

《BusinessKorea》報導，韓鐘熙的三星之旅始於1988年，當時他加入了視頻業務部門的開發團隊。《朝鮮日報》則報導，韓鐘熙上周於股東會上為公司績效不佳致歉，並在900位股民面前承諾，儘管關稅問題等外部因素具有挑戰性，但會不遺餘力地提升股價。

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韓鐘熙畢業於天安高中和仁荷大學電子工程系，從基層逐步晉升，擔任了LCD電視實驗室負責人、開發組負責人以及產品開發團隊負責人等重要職位，韓媒指出，韓鐘熙對三星的貢獻不僅限於維持市場領導地位，還包括引領電視發展的技術創新，如從LCD過渡到OLED和QLED技術。他的專業知識和願景對保持三星在消費電子領域的領先地位至關重要，三星也因為他的努力，連續19年保持消費性電子業務領先，三星電子在聲明中對韓鐘熙辭世表示最深切的哀悼。

在2017年，韓鐘熙被任命為視覺顯示業務部門總裁，到2021年底，他被提升為副董事長，負責包括電視、家電和智慧型手機在內的設備體驗 (Device Experience, DX) 部門。2022年接任聯合執行長一職。韓鐘熙的靈堂設在首爾江南區三星醫療中心殯儀館17號房，葬禮定於3月27日舉行。

