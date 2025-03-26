快訊／台積電漲5元至995　台股開盤上漲54點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（26日）以22327.61點開出，指數上漲54.42點，漲幅0.24％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到995元，漲幅0.51％；鴻海（2317）上漲1元至166元；聯發科（2454）上漲10元至1535元；廣達（2382）維持平盤來到249.5元；長榮（2603）上漲0.5元至230元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲4.18點或0.01％，收在42587.5點；標準普爾500指數上漲9.08點或0.16％，收5776.65點；那斯達克指數上漲83.27點或0.46％，收在18271.86點；費城半導體指數下跌32.88點或0.7％，收4661.34點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42587.5
|▲4.18
|▲0.01%
|S&P500
|5776.65
|▲9.08
|▲0.16%
|NASDAQ
|18271.86
|▲83.27
|▲0.46%
|費城半導體指數
|4661.34
|▼32.88
|▼0.7%
資料來源：證交所
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