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快訊／台積電漲5元至995　台股開盤上漲54點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（26日）以22327.61點開出，指數上漲54.42點，漲幅0.24％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到995元，漲幅0.51％；鴻海（2317）上漲1元至166元；聯發科（2454）上漲10元至1535元；廣達（2382）維持平盤來到249.5元；長榮（2603）上漲0.5元至230元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲4.18點或0.01％，收在42587.5點；標準普爾500指數上漲9.08點或0.16％，收5776.65點；那斯達克指數上漲83.27點或0.46％，收在18271.86點；費城半導體指數下跌32.88點或0.7％，收4661.34點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數42587.5▲4.18▲0.01%
S&P5005776.65▲9.08▲0.16%
NASDAQ18271.86▲83.27▲0.46%
費城半導體指數4661.34▼32.88▼0.7%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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