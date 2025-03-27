台積電千億美元投資　英特爾前執行長基辛格：難重振美國晶片業

▲英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒金融時報報導，去年年底被迫卸任英特爾執行長的基辛格表示，儘管台積電承諾在美國投資 1000 億美元建立先進製造廠，但這無助於美國恢復其在晶片製造業的全球領先地位。不到一個月前，川普才稱讚台積電的投資是將最先進半導體生產帶回美國的重要里程碑。

基辛格表示，如果美國沒有研發，美國就不會擁有半導體領域的領導地位。台積電的所有研發工作都在台灣，他們還沒有宣布要轉移這些工作。

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不過，基辛格也補充說，川普總統的關稅威脅至少對美國有利，因為它為台積電等晶片製造商提供了更多動力在美國設立工廠。

去年年底基辛格離職被廣泛視為公司對其複雜扭虧為盈計畫的否定，該計畫包括試圖重建英特爾的製造基地。本月初被任命的繼任者陳立武則尚未制定策略。

這位英特爾前執行長不願透露他是否與英特爾董事們因戰略問題發生爭執，但他表示，在實施五年計畫不到四年的時間裡，他就失去了董事們的信任。他說，當董事會做出方向性改變時，這五年多的時間並還沒有完成。

台積電表示，其計畫在美國進行的開發工作只是其已投入生產的製程技術，核心研發仍將留在台灣。基辛格對此表示，除非你在美國設計下一代技術，否則美國就沒有領導地位。