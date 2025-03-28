光寶擴建越南廣寧廠　斥資31.66億元加大投資力度

▲光寶總經理邱森彬。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

光寶科技（2301）昨日（27日）宣布，將以租地委建方式斥資約2.43兆越南盾（約新台幣31.66億元）擴建越南廣寧廠的一期建設，進一步加強在越南的投資布局。

近年來，光寶持續擴大在東南亞地區的布局。自前年底獲得越南政府核發的投資許可後，光寶已投入約6.9億美元（新台幣219.98億元）在越南北部廣寧省的工業園區建設佔地30公頃的新廠區。

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據悉，此次擴建計畫將主要生產電源轉換器、電腦鍵盤與滑鼠、電腦伺服器電源、路由器，以及電動車充電設備等相關產品。

光寶科技近日也參加ALE上海國際汽車燈具展覽會（Shanghai International Auto Lamp Exhibition），並以「光領前行．駕馭未來｜ONE SOURCE．ALL SOLUTIONS」為主題，聚焦「全系列高亮度矩陣式與多光束智慧車頭燈照明與光源」、「新世代可撓曲導光式車尾燈」、「智能座艙動態漸變氛圍燈」及「智能光學感測」等先進車聯網智能照明核心技術解決方案。全面展現光寶在高階光電半導體領域的創新研發能力及卓越的高精密模組光學品質，旨在大幅提升人車安全，並引領未來汽車照明智能化及人車互聯的趨勢。



光寶科技總經理邱森彬表示：「光寶作為具全球領導地位的光電半導體供應商之一，具有世界領先的工程專業知識，並致力於投入低碳永續設計及先進製程技術，持續開發高效能、低能耗的光源及光電半導體產品組合，持續推出最全面的車輛智能照明解決方案以及跨領域應用，引領光電半導體及車輛照明領域的未來，建構無窮可能。」