卓揆信心喊話指數殺逾410點拉回　分析師：短線仍看關稅戰劇本而定

▲川普發動關稅戰，市場觀望歐洲大型經濟體對等關稅方案。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

台股遭遇美國川普政策亂流影響，今年3月以來指數重跌逾千點，行政院院長卓榮泰今（28）日向外評價台股「節奏性的盤整、階段性的起伏」、「未嘗不是一個重新站在高點的契機」等語，由於卓榮泰要產業自己圖強，未對政策護盤有具體說明，發言後台股殺聲隆隆，12點過後再迎一波殺盤，指數一度重摔逾410點拉回，法人指出，卓揆說法合理，但台股短線看盤重點仍以川普關稅劇本走向為主。

美國總統川普針對非美國製造汽車產業將4月2日加徵25%，消息一出，全球股市跟著震盪，今日台股持續開低走低，盤中最低來到21561點，創下2024年9月11日以來低點，萬寶投顧執行長王榮旭指出，今日盤中跌了410多點，而成交量萎縮，主要川普對於非美製造汽車加徵關稅一事，市場在觀察主要歐洲、中國大陸等大型經濟體如何回應，靜待對等關稅細節出爐，資金退場所致。

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法人沙盤推演，若歐洲、中國大陸所祭出對等關稅屬於比較和緩版本，對於股市後衝擊就會比較小，如果祭出更激烈反制的話，這將增添股市不確定性。

卓揆對於近日台股「節奏性的盤整、階段性的起伏」、「未嘗不是一個重新站在高點的契機」的評論，王榮旭則說：「這個說法是合理」。

回顧川普首次出任美國總統時間，也就是川普1.0時期，當時所發動關稅戰，市場也擔心衝擊美國經濟表現，結果美國經濟依然維持成長，當時也造成全球股市急跌急漲；如今，川普2.0也有類似狀況，川普雖然加徵進口關稅，對內卻是減稅，後續還有可能降息，這都是抵銷關稅負面衝擊手段，只有數據證明美國經濟表現依然健康，對於股市後市不用太悲觀。