55688擴大參與媽祖遶境　為司機與乘客祈福並設休息補給站

▲只要在雙北和台中搭到媽祖平安守護車，就能獲得祈福平安卡。（圖／55688提供）

記者張佩芬／台北報導

55688集團第三年參加媽祖遶境活動，並逐步擴大參加規模，今年將參與大甲鎮瀾宮與白沙屯拱天宮媽祖遶境，以「平安，我來吧」為主題，為司機與乘客祈福。在雙北與台中地區推出百輛55688大車隊(2640)「MAZU媽祖平安守護車」，傳遞「平安出行，交給55688」的品牌精神，並於大甲媽祖遶境路程設置三個休息站提供補給品，與服務身體不適民眾的公益專車。

此外，沒有參加遶境的民眾，也能於3/31-5/20活動期間在雙北與台中地區搭乘55688，就有機會獲得限定版的「祈福平安卡」、100元搭車金與獲得「55688保修」免費全車O3殺菌服務，限量優惠送完為止，歡迎信眾與乘客蒐集平安祝福。

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▲祈福平安卡總共四款，背面掃碼還能獲得100元搭車金和愛車免費臭氧殺菌。（圖／55688提供）

媽祖遶境是台灣最具代表性的在地活動，每年吸引百萬人次共同參加、祈求平安，55688台灣大車隊作為平安出行第一品牌，自然不落人後，今年以「在地化」和「年輕化」元素進行相關設計，要讓乘客和年輕民眾更有感。

以今年推出三款「MAZU媽祖平安守護車」為例，多元樣貌的設計展現55688集團主張多元共融、共好，同時傳達品牌重視服務品質、服務體驗、服務溫度的核心精神，主要包括象徵高貴尊嚴的金面媽祖、威嚴慈悲的黑面媽祖，以及親切溫柔的粉面媽祖。特別的是，今年更將集團「568：我來吧！」的品牌視覺元素巧妙融入媽祖耳環墜飾，使設計更具獨特亮點。

今年55688端出兩款結緣品。第一種是一套四款的「祈福平安卡」，寫有不同的祈願語，完成整套還可拼出小彩蛋，更到松山慈祐宮和大甲鎮瀾宮進行過香爐程序，以祈求媽祖庇佑；第二款是限量「平安束口袋」，結合媽祖形象和「平安，我來吧」元素，以吸睛造型推廣媽祖庇佑平安的特色。

55688這次搭配大甲媽和白沙屯遶境期間，推出一系列線上與線下整合活動，希望無論是否參加遶境活動，都能同享平安祝福。同時， 4/5起在大甲媽遶境沿路設置「平安休息站」， 4/2起則在台北市府轉運站與各大高鐵站舉辦的「祈福快閃」，除了能獲得祈福平安卡等結緣品，現場參與社群互動，更有機會獲得限量平安束口袋。