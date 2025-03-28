快訊／台股收盤大跌348.87點　台積電跌6元至952

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（28日）開低走低，加權指數終場大跌348.87點，以21602.89點作收，跌幅1.59％，成交量3144.2億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌115.6點開出，指數開低走低，盤中最高達21836.16點，最低21525.05點，為去年9月12日以來最低，尾盤台積電（2330）跌幅收斂，指數終場收在21602.89點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電下跌6元來到952元，跌幅0.63％；鴻海（2317）下跌6.5元至154元；聯發科（2454）下跌20元至1465元；廣達（2382）下跌5元來到241元；長榮（2603）下跌3元至223.5元。
今天漲幅前5名個股為日成-KY（4807）上漲1.95元，漲幅9.97％；寶一（8222）上漲4.5元，漲幅9.91％；龍德造船（6753）上漲11元，漲幅9.61％；正道（1506）上漲1.05元，漲幅8.11％；天瀚（6225）上漲0.8元，漲幅6.53％。
跌幅前5名個股則為華經（2468）下跌6.3元，跌幅9.87％；宏旭-KY（2243）下跌1.55元，跌幅9.87％；AMAX-KY（6933）下跌16.5元，跌幅9.09％；錼創科技-KY創（6854）下跌17元，跌幅8.9％；有成精密（4949）下跌3.25元，跌幅8.66％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|日成-KY（4807）
|21.5
|▲1.95
|▲9.97％
|寶一（8222）
|49.9
|▲4.5
|▲9.91％
|龍德造船（6753）
|125.5
|▲11.0
|▲9.61％
|正道（1506）
|14.0
|▲1.05
|▲8.11％
|天瀚（6225）
|13.05
|▲0.8
|▲6.53％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華經（2468）
|57.5
|▼6.3
|▼9.87％
|宏旭-KY（2243）
|14.15
|▼1.55
|▼9.87％
|AMAX-KY（6933）
|165.0
|▼16.5
|▼9.09％
|錼創科技-KY創（6854）
|174.0
|▼17.0
|▼8.9％
|有成精密（4949）
|34.3
|▼3.25
|▼8.66％
資料來源：證交所
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