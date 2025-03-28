中租擬配息6.1元、配股0.2元　潛在股息殖利率5.02%

▲中租總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
中租-KY（5871）公布2024年度盈餘分派，每股配發6.1元現金股息，配股0.2元，合計配發股利6.3元，今（28）日121.5元收盤價換算，潛在每股殖利息約5.02%，相較2024年EPS 13.31元，盈餘分派率約45.83%。
中租2024年營收1022.92億元，稅後淨利225.86億元，年減1成，EPS 為 13.31 元，獲利衰退主因為新增的延滯金額較多，預期信用減損損失的金額增加；其次則是受到中國大陸的退稅金額減少所致。
2025年五大營運目標，分別為穩健成長、管控利息成本、信用成本、加速呆帳回收，以及綠電銷售，至於各區域事業業務成長年度目標，台灣訂在5%，看好企金動能，成長率上看 7.5%，東協的越南、馬來西亞及柬埔寨業務成長目標訂在 10～15%，中國大陸與泰國則保守預估成長5%。
過去一段時間，部份融資租賃公司造成高利貸放、借款給建商，BNPL（先買後付）引發網路影片山道猴子悲歌等問題，融資租賃公司納管成為外界焦點，金管會決議將先以《金保法》納管，中租、裕融（9941）、和潤（6592）、日盛台駿（6958）等4家上市櫃融資租賃公司為首波納管對象。
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