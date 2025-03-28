電價凍漲　工商協進會表達肯定、三三會再呼籲「調整能源政策」

▲台電拍板4月電價凍漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

電價審議會今（28）日拍板4月電價凍漲，工商協進會及三三會都表示肯定，並期盼朝野能儘速達成共識，同意預算撥補給台電，確保台電財務體質健全與永續經營；三三會也再次呼籲政府調整能源政策，才可以降低台電成本。

三三會表示，有關台電累虧4,229億元，請經濟部全力爭取立法院同意預算撥補，以改善台電財務困境；此次電價暫不調漲，工商界予以尊重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三三會指出，電價此次雖然暫不調漲，但之後還是有可能調漲，還是會對民生和產業造成重大影響；政府以補貼、增資等方式協助台電解決財務缺口，這些也是人民納稅的錢。

電價未來恐怕年年調漲，唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」改為「低碳家園」，要持續發展核電；據台電資料顯示，核電每度電成本為1.09元，燃氣3.3元、外購風電6.98元、光電5.03 元，只有增加核能發電，降低再生能源購躉購費率，台電發電成本才可能減少。

三三會也建議，政府應降低化石能源，提高綠色能源核電占比至少 30%，核三廠延役，用新一代安全的核能技術，包括小型模組化或第四代反應器發展核電，例如比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐投資10億美元，2030年興建345MW的核電廠。調漲電價應納入全部用戶，可以採取不同的調漲幅度，並針對弱勢族群給予減免。

建議應加大調降關鍵原物料的關稅及貨物稅範圍、幅度，並延長期限至少到今年12月底，以因應通膨可能高漲；鼓勵企業投資節能設施，給予租稅抵減獎勵，持續鼓勵民生部門汰換耗能家電設備，給予獎勵補助。

工商協進會則對電價凍漲及政府穩定物價措施表達贊同與肯定；長久以來台電承擔政策任務，但成本易受國際能源價格影響，台電營運成本備受挑戰，期待朝野能儘速達成共識，確保台電財務體質健全與永續經營。

工商協進會說期待，政府兼顧國際淨零趨勢，提供多元、穩定、價格合理的電力，台灣AI產業蓬勃發展，電力需求將大幅增加，電力供需結構穩定，才能確保台灣企業在全球供應鏈維持競爭優勢。