輝達GPU升級周期減半縮至1年　爆料客點科技5巨頭遇雙重打擊

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）一個動作恐害慘5大科技廠！爆料客Jukanlosreve在個人社群平台「X」上指出，由於 NVIDIA 將其 GPU 架構升級週期從兩年縮短到一年，大型科技公司的 GPU 貶值正在急劇加速，在財務和銷貨策略上遇到雙重打擊。

Jukanlosreve點名，NVIDIA公開GPU加速升級的舉動，對Amazon（亞馬遜）、Microsoft（微軟）、Google（谷歌）、Meta和 OpenAI等5大科技公司來說並不受歡迎。

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爆料指出，這些公司一直大量購買 NVIDIA GPU 來建立資料中心，甚至計劃將任何多餘的 GPU 容量租賃出去，作為其在 AI 競賽中保持領先的策略的一部分。

然而，結果是雙重打擊：增加了折舊負擔，加上資產價值下降；另外，激烈的競爭甚至導致 GPU 租賃收入下降。

IT業界分析，Alphabet（google母公司）、Amazon 和 Meta等公司的 GPU 晶片相關的折舊費用正在滾雪球式增長，使得年度收入預估必須向下修正變得不可避免。

舉例來說，Amazon 已經提前退役了一些 AI 伺服器，並將剩餘伺服器的使用壽命 (即有形資產的操作壽命) 從六年縮短到五年。這一舉動估計已經造成了9.2 億美元（逾台幣303億元）的財務成本。

除了Jukanlosreve爆料以外，《商業內幕》（Business Insider）日前也引述巴克萊分析師桑德勒（Tim Long）的研究報告，對輝達新一代Blackwell GPU問世，先前主流的Hopper架構已迅速貶值，價格明顯下滑提出觀察，認為快速研發考驗市場承受度。