陶瓷電路板新兵到！　立誠光電預計4月下旬上櫃

▲立誠光電董事長周萬順。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

陶瓷電路板廠商立誠光電(6597)預計4月下旬上櫃，並於4月1日舉行上櫃前業績發表會；立誠光電實收資本額為新台幣2.63億元，主要從事陶瓷電路板之研發、製造及銷售，產品廣泛應用於高功率照明、車用照明、手機閃光燈等領域，主要銷售對象多為韓國及歐美等國際LED封裝模組大廠。

陶瓷電路板具優秀導熱效能、耐腐蝕性、耐高溫效能及具良好的尺寸穩定性，近年因應市場對小型化和高性能電子產品的需求不斷增加，加上環保及永續議題抬頭，由於具有無鉛、無毒、化學穩定性好的特性，因而成為各行業擴大採用陶瓷電路板之主要驅動力，進而帶動整體市場規模持續成長。

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立誠公司深耕產業多年，終端產品應用領域早期係以高功率照明為主，近年已成功調整產品組合，在高毛利產品-車用照明陶瓷電路板的銷售占比已成長至6成以上，隨著車用LED滲透率持續提升，加上自動駕駛與主動安全技術趨勢的推動下，預期陶瓷電路板的市場需求將持續增加。

立誠公司2024年度在車用照明陶瓷電路板需求成長下，營業收入8.67億元，毛利率29.50%，每股盈餘4.62元，各項營運表現均較往年成長，目前除持續深耕暨有客戶外，更積極拓展歐美客戶車用照明之產品應用，加上車用功率元件等第三代半導體相關產品應用及光通信元件之高功率金錫固晶電路板等新產品布局，預期營收可望延續成長格局。