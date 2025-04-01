蘋果砸10億美元買輝達GPU　郭明錤點2罩門批「布局AI沒意義」

▲蘋果公司。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果（Apple）砸10億美元搶攻AI市場，天風證券分析師郭明錤卻從採購金額、採購產品項目上點出2大罩門，直言「沒太大意義」。

郭明錤表示，Meta預計在2025年對輝達（NVIDIA）採購130萬顆GPU，金額約蘋果本次採購的70倍，Apple此採購遠不足以支撐任何有意義的AI營運。

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另外，Apple採購GB300 NVL72需至明年上半年才大出貨，供商商為 Dell與Super Micro，並非GB300 NVL72的一線組裝廠商 (如鴻海與廣達)，這意味Apple實際拿到GB300 NVL72的時間可能在2-3Q26或更晚。至少在未來一年，此採購無法為Apple帶來任何AI層面的競爭優勢。

以下是郭明錤「X」平台全文：

近期市場傳出Apple將採購Nvidia GB300 NVL72 （約250機櫃/18,000顆GPU/10億美元），我覺得單就此採購而言，對Apple布局AI沒太大意義，部分市場參與者過度解讀了此傳聞的重要性。

首先，Apple的採購規模明顯過小。在投入AI的科技巨頭中，Meta應該最適合拿來與Apple對比。Meta採購AI伺服器目的是LLM開發、降低營運成本、與提升服務效益，而非提供IaaS或Hosting之類的服務，這與Apple較為相似。Meta預計在2025年採購130萬顆GPU，約Apple本次採購的70倍，所以Apple此採購遠不足以支撐任何有意義的AI營運。

其次，預期GB300 NVL72需至1H26才大量出貨。Apple的供應商為 Dell與Super Micro，並非GB300 NVL72的一線組裝廠商 (如鴻海與廣達)，這意味Apple實際拿到GB300 NVL72的時間可能在2-3Q26或更晚。亦即至少在未來一年，此採購無法為Apple帶來任何AI層面的競爭優勢。