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台股利空5連擊！別急著抄底　先看斷頭賣壓是否宣洩

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

當前台股連番重挫，利空頻傳，市場進入恐慌洗盤階段。靜待斷頭賣壓浮現，有望展露反彈契機，但長線趨勢仍偏空，操作宜保守應對、耐心觀察訊號。


台股近期連環重挫，在各種利空交織下，市場恐慌情緒急速升溫，今日(3/31)鴻海個股期貨更是一度出現跌停。從國際政策變化、地緣風險升溫，到技術面破位與融資維持率下滑，盤勢明顯轉為偏空。但也正因為殺得夠快、夠深，市場開始出現斷頭賣壓釋放的跡象。部分個股開始止穩甚至搶反彈，不禁讓人思考：這波殺盤是否已進入關鍵洗盤區？還是，只是空頭的中繼點？

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台股5大利空一覽

1. 川普啟動全球對等關稅，美中台供應鏈受衝擊

美國總統川普正式啟動全球性「對等關稅」政策，針對所有對美輸出徵稅的國家反向課徵高額關稅。此舉可能引發新一輪貿易摩擦，對台灣電子與出口導向產業形成壓力，但台灣有望取得較低的關稅，形成反彈契機。

2. 中共繞台軍演頻率升高

近期解放軍對台軍事演訓日益頻繁，不僅海空軍跨越中線，更有聯合戰備巡邏演練，地緣風險升溫，影響市場信心。

3. 外資持續賣超，台幣匯市走弱

近期新台幣兌美元明顯貶值，匯率已站回33元之上，顯示資金加速流出。加上外資連日大幅賣超台股，對市場形成雙重壓力，台股內資孤軍奮戰，指數難以穩住陣腳。

4. AI過熱疑慮升高，市場對晶片拉貨轉趨保守

法人觀察資料中心算力已達一定飽和，部分AI設備出現提前備貨現象。市場開始對AI前景轉趨保守，也連帶壓抑科技主流族群表現。

5. 技術面跌破整理區間，斷頭壓力浮現

加權指數連續跌破月線、季線，甚至出現量縮下跌走勢，顯示多方力道不足。許多個股跌破平台後加速下殺，小部分個股已出現融資斷頭現象。

融資維持率下滑，22% 就可能斷頭！

根據台灣的融資制度，當投資人以 40% 自備款搭配 60% 融資資金買進股票，只要股價下跌超過 22%，融資維持率就可能跌破 130%，引發券商追繳保證金，甚至面臨強制平倉（俗稱斷頭）。然而，目前多數個股的融資維持率仍處安全範圍，尚未真正進入斷頭風險區間。也因此，後續若盤勢續弱，不排除還會有一波融資斷頭、帶量長黑的補跌壓力。

台股清明過後有望技術反彈，長線仍需審慎保守

目前大盤結構已成頭部，且月、季線下彎，空頭排列成形，顯示長期趨勢仍偏空。然而短線融資賣壓逐步釋放，有望在清明連假過後，醞釀反彈機會。

投資建議：關注這三類反彈契機

1.跌破平台後再跌超過 22% 的個股，且今年展望樂觀。
根據融資維持率計算邏輯，這類個股極可能出現斷頭性殺盤，一旦籌碼清洗完畢，反彈動能反而較強。

2.融資快速減肥者
顯示市場恐慌賣壓已大幅釋放，有利於籌碼沉澱與轉強。

3.技術指標止穩的個股
包括周KD在歷史最低檔區附近、下跌出現爆量止跌等型態，都是搶短可觀察的訊號。

近期台股的重挫，不僅反映出籌碼鬆動，也是一種對多重利空風險的快速定價。在這樣的盤勢中，與其貿然猜底或貿然進場，不如耐心觀察是否出現明確的止穩訊號與籌碼沉澱的跡象。此時保留資金彈性、降低操作節奏，反而有助於避開短線震盪風險。面對空頭行情，保持冷靜、做好風險控管，才能為下一次的機會做好準備。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： 台股利空恐慌融資反彈

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