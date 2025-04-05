越南向關稅低頭！　Nike、Lululemon股價強彈

▲Nike股價反彈、示意圖。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

越南遭美國重課46%的對等關稅，不過越南政府釋出願將美商品進口稅率「降至0%」，在越南設有大型生產基地的企業運動鞋、服裝製造商獲得解套，激勵Nike和 Lululemon Athletica等股價在美股周五（4 日）大幅反彈，Victoria's Secret （維多利亞的秘密、簡稱維密）更大漲14%。

根據越南快訊（VnExpress）報導，越共總書記蘇林於4日晚間與美國總統川普通話，表示越南願意將自美國進口的商品稅率下調至0%，並建議美方對越南輸美商品採取相同稅率。

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據《彭博》報導，Nike 股價扭轉早盤跌勢，終場上漲 3%；On Holding AG （昂跑控股）上漲 5.2%，Skechers USA漲 2.5%，Lululemon 股價也上漲 3.2%。

在川普當地時間2日下午宣布對越南徵收 46% 的關稅後，服裝和鞋類製造商的股價暴跌， Nike股價當天下跌14%，收在2017年11月以來的最低水平，On Holding AG 和Skechers也收跌兩位數。

除了製鞋業，許多依賴越南生產的服飾零售商股價在越南向美關稅低頭後４日股價也走揚，包括 Gap、Abercrombie & Fitch，Victoria’s Secret更大漲14%。

家電製造商 SharkNinja已將產線移往越南等地，股價在4日開盤原本一度下跌13%，最終反彈0.9%；家居品牌 RH收斂早前跌幅；而 Wayfair一度因波動過大而暫停交易，之後從下跌 19% 反彈收高 3.8%。

彭博智庫分析師 Poonam Goyal 表示，越南的談判意願也釋出訊號，印尼與柬埔寨等其他製造重鎮可能也會試圖降低新關稅衝擊。

Goyal 表示，「如果真的如昨天宣布的那樣，這些公司根本無法吸收暴增的成本，這是不可能的事。」

越南目前對美國有超過 1,230 億美元的貿易順差，自川普今年初重返白宮以來，該國積極釋出善意，包括承諾購買美國商品、降低對美國汽車、乙醇與液化天然氣的進口關稅。越南總理范明正 (Pham Minh Chinh) 曾在川普重返白宮後表示，若能解決貿易爭端，他願意親赴海湖莊園 (Mar-a-Lago)「打一整天高爾夫」。