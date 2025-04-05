台灣32%關稅求解套！ 學者：中央銀行該對匯率放手了

美國總統川普政府宣布對等關稅，台灣將被課32%高關稅，政府積極尋找解決對策，中研院經濟研究所研究員許文泰指出，跟美國買武器、買農產品、買天然氣，這些都是要做的，如果要把降關稅當作解套方法，完全是劃錯重點，他點出「影響台灣貿易順差的一個關鍵因素其實是央行」。

憂高關稅先囤貨！ 三星電子傳調漲記憶體晶片價格5%

美國總統川普才宣稱很快會對晶片課稅，半導體產業的消息人士表示，三星電子正在與全球主要客戶討論將記憶體晶片的價格從目前的水平提高3%~5%。消息人士稱，該公司已經開始與客戶進行反映價格上漲的對話。

川普重拳台股回測2萬點 法人點6產業23檔抗震首選

美國總統川普對台祭出高達32％的關稅，震驚市場，本土法人最新報告推演3大情境，揭露台股中期恐將回測2萬點整數關卡，這份報告同時建議投資人應重新整理選股策略，轉向6大產業共23檔個股避險。

海嘯第一排！柬埔寨台商從陸轉移設廠 迎關稅「考慮撤資」

美國總統川普2日宣布對全球各國徵收「對等關稅」，震撼全球，東南亞國家成重災區，美國有線電視新聞網《CNN》訪問了一名台商許先生，他去年才從中國轉到柬埔寨投資設廠，沒想到，川普對柬埔寨商品徵收高達49%關稅，如果高關稅政策不變，他決定撤出柬埔寨的投資。

台股ETF股東人數連4周創高！ 10檔人氣王一次看

台股本周僅3個交易日，由於周一（3/31日）大跌逾900點，本周台股跌幅2.73%。不過台股ETF投資人卻是越跌越買，根據集保最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人單周增4萬4812人，今年來增加55萬9981人，總人數來到1078萬5817人，連續4周創下歷史新高。

蘋果遭關稅重擊！郭明錤：4方式轉嫁 供應鍊迎來砍價壓力

川普關稅大刀砍向中國、東南亞各國，市場聚焦蘋果（Apple）將是受害最深業者之一，天風證券分析師郭明錤表示，新關稅政策對Apple無疑是帶來懲罰性影響，但蘋果並非無計可施，包括漲價、與電信業者合作提高免稅金額、降低貿易換購方案折扣，甚至對供應鏈砍價。

美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘 恐慌指數飆升

中國對美國總統川普對等關稅出重拳，全球關稅戰升級，美股連續第二日暴跌，道瓊工業指數2天摔了快4000點，那斯達克指數較去年12月所持的紀錄高位跌去22%，跌入熊市區間，標普500指數已較近期高點下跌逾17%，主要指數均創下疫情高峰、5年以來最大單周跌幅。

台股皮皮挫 486先生喊「逢低要加碼」先做1事：不會長期在低點

美國「對等關稅」政策影響全球股市，美股連續兩日暴跌，台股雖尚未開市，但台積電ADR已在盤前下跌5.32%，3日內累計跌幅達13.96%。電商網紅「486先生」陳延昶表示，股市不會一直在低點，股票逢低買，逢高賣，「各位朋友準備好了嗎？」另外他猜測台幣會貶值，先將49萬台幣（約1.4萬美元）換成美元放著。

大立光3月營收48.93億年增42% 本月拉貨動能下滑

大立光（3008）今（5）日公布3月營收48.93億元，月增3%、年增42%，創歷年同期新高，由於進入季節性淡季，大立光表示，預期本（4）月拉貨動能會比3月差。

哪國能趁機取代美國地位？胡采蘋曝「不用幻想」：中國也不行

現在全球經濟局勢相當亂，財經網美胡采蘋近日在臉書表示，大家完全不用幻想哪個國家會趁機出來取代美國的地位，因為目前財政良好的都是小國，但各國財政經過金融海嘯、歐豬危機、美中爭霸、新冠疫情等狀況，大國財政都很殘破，看一看還是美元最強。