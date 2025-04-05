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關稅來了！　美國新防禦ETF產業解危

▲▼美國太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）工作人員修復加州北部天堂鎮火災破壞的電線。（圖／路透）

▲美國電力產業屬於寡佔，製造業回流帶動電力需求。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美對等關稅即將揭曉，最新波及範圍不限骯髒15國，更擴大到全球貿易夥伴，後續效應難以評估，市場分析師表示，對等關稅內容及實行細節尚未明朗，碰上川普課稅態度反覆，恐衝擊上半年股債市表現，建議投資人2025年可以鎖定電力股(Electricity)、電信債(Telecommunication)、金融債(Finance)等美國3大內需型資產，作為新防禦投資三兄弟穩健布局，打造2025新資金避風港。

川普對等關稅將公布、市場嚴陣以待，預估下周股、債市恐持續陷入關稅震盪，隨全球面臨匯率戰、科技戰再起、美國經濟衰退等3大利空壓抑，後市不排仍有震盪可能，展望第二季資產配置方向，投信法人表示，第二季全球投資主軸建議由攻轉守，預估避關稅衝擊兼抗通膨的美國內需型產業將起，包括股票型的美國電力股(Electricity)、債券型的電信債(Telecommunication)及金融債(Finance)等，將是未來3大新防禦投資首選，透過股債均衡配置，有望渡過川式震盪黑暗期。

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ETF投資專家表示，預估第二季美國最新關稅實行後，Fed緩降息的利決策將面臨市場考驗，觀察近期黃金價格即可發現，今年來金價已一路飆高，第二季有機會挑戰歷史新高，顯示全球投資格局可能重新改變，資金正重整旗鼓尋找新避風港，目前看來，傳統投資人習慣使用黃金或美債進行避險，隨川普2.0新時代揭幕，投資人若想避開關稅對產業衝擊，另可考慮美國電力、電信、及金融等內需型產業作佈局。

新光美國電力基建ETF(009805)經理人劉恆誌表示，美國電力產業是寡佔產業，具特許行業商機，看準電力是生活剛需，供不應求使電價長年維持成長態勢，帶動電力企業盈餘年年持續成長，股價深具基本面保護，另外，未來各行各業AI化，急需龐大用電需求；美國製造業回流，美國電力需求恐破紀錄暴增；加上2025年美國電力產業上演併購熱潮，趁現階段美股回檔，投資人若搶先佈局美國電力基建ETF，反能一次掌握美國「電力國家隊」，大撿鑽石級電力明星股。

至於電信及金融兩大產業佈局，投信法人表示，從產業債券殖利率角度分析，目前美國優質產業投資等級債券，例如電信債、金融債等，平均到期殖利率均有突破5.5%、甚至接近6%的相較高水準；同時，不論電信債或金融債，都具備低違約率與存續期間長等優勢，加上電信債、金融債配息來源穩定，ETF配息全部來自債券票息，不會造成投資人領高息卻侵蝕到本金的情形，反而未來將吸引穩健及保守資金及追求息收的投資買盤湧進，預估第二季著手配息相關電信債、金融債ETF，中長線含息報酬表現仍值得期待。
 

關鍵字： 美國電力投資股市金融

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