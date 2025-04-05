怕套牢急出清？財經達人曝4招解套「先沉住氣」：這不是逃命比賽

▲投資人擔心被套牢。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國「對等關稅」政策影響全球股市，美股連續兩日暴跌，近日台股適逢清明連假休市，外界擔憂7日開盤恐也難逃重擊，紛紛狂問是不是要出清？對此，財經達人「股人阿勳」給出4建議，這種下跌，應該要「找機會加碼」，不是「想辦法逃跑」，如果沒有現金加碼，可以藉此機會重新思考資產配置。

「股人阿勳」在臉書發文，面對股市可能因關稅戰而重挫，應保持冷靜，找機會加碼買進，不應急於出清持股，「市場永遠不會等你撿便宜」，以為等跌完再買回來，但真實情況卻是，「你賣了，市場彈回來的那一天，你會更不敢買，因為你還在想『是不是反彈而已？』」

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此外，「股人阿勳」強調，好公司的價值不會因為短期的市場恐慌而消失，他也提到，等待最低點進場，是一種常見的錯誤幻想，「與其猜低點，不如靠近價值點」。

對於已經套牢、沒有現金的投資者，「股人阿勳」建議重新思考資產配置，找出手上「最沒信仰的股票」慢慢汰換，將現金流轉向高品質資產或美債，不求加碼多，但求穩穩墊高底部。

「股人阿勳」給出4項建議，有現金、有信仰的人，逢低分批進場；沒有現金的人，先沉住氣，做資產重整的功課，「不要開槓桿，不要All in，留點空間給自己喘息」，把時間拉長，半年過後會發現，這些恐慌早就被其他新聞取代了。

「股人阿勳」強調，投資不是跟著情緒跑，是跟著價值走，「川普再吵，也只有四年；台灣的好公司，會賺幾十年的錢」，股市下殺，是信仰測試，不是逃命比賽，「但⋯如果你已經恐慌到睡不著，就全數砍掉，離開資本市場吧」。

本文獲得「股人阿勳」授權轉載。