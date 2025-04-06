▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）

記者閔文昱／綜合報導

近期有關聯電（UMC）與全球第五大晶圓代工廠格羅方德（又譯格芯，GlobalFoundries）合併的傳聞再度引起市場關注，有消息指出，經濟部長郭智輝預計於5月率團赴美參加「2025選擇美國投資高峰會」（SelectUSA），並可能見證聯電與格芯簽署合併備忘錄。對此，經濟部也做出回應了。

根據《經濟日報》報導，這項合併案的傳聞已洽談一段時間，部分美台官員均已知情，但聯電是否願意被併購仍是未知數。由於市場上已出現「先把護國神山大哥賣掉了，接著還要賣二哥」的不滿聲浪，顯示出對台灣半導體產業未來發展的擔憂，對此經濟部在5日晚間表示，對於個別公司的假設性問題不便多做回應，「但確實有赴美行程安排」。

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據了解，經濟部長郭智輝將於5月11日至14日率領「企業領袖訪美團」前往美國，參加SelectUSA活動。這次行程是否會見證聯電與格羅方德簽署合併備忘錄，仍需進一步觀察。

根據市場資料，格羅方德市值約為204億美元（約新台幣6,788億元），聯電則為169億美元（約新台幣5,622億元），兩者合併後將打造一個擁有龐大產能與全球佈局的新晶片巨擘。不過，《彭博》引述知情人士說法認為，兩家公司都從事周期性很強的業務，需要大量資本支出。格羅方德手頭沒有足夠的現金來爲直接收購提供資金，因此交易可能需要大量借貸或稀釋其股票。

除了如何合併兩家公司以及誰將控制業務的複雜性之外，地緣政治也會使合併充滿挑戰。《彭博》情報技術分析師Charles Shum和Steven Tseng在周一的一份報告中表示，此類交易可能需要獲得中國監管機構的批准，這「是一個重大障礙」。