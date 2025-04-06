越跌越買砸4000萬　「股市女王」押債月領息20萬

▲李蜀芳表示，美國經濟衰退，聯準會降息至3%以下，才會賣出債券ETF。



圖文／鏡週刊

擁有37年台股資歷的李蜀芳，在證券投顧業有「股市女王」稱號，早年操作習性是看準標的便重押，風格犀利，獲利出場後再將戰果轉進房市，滾大財富。近期，她的投資戰場以債為主，強調越跌越買，不到2年帳上已獲利400萬元，每月穩領超過20萬元債息。

「現在股市狀況，是這2年來最空虛的時候，不知重心該放在哪；川普政策變數，讓一切很難看得清楚，不夠篤定。」李蜀芳在自家頂樓望向台北101，緩緩道出目前操作心聲，「投資機會不好，就耐心等待撥雲見日時再出手吧！」見過市場大風大浪、在業界有「股市女王」之稱的她，面對不明確的行情，只求一個字：穩。

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▲一旦美國經濟衰退，聯準會降息至3%以下，就是李蜀芳賣債轉股時機。中為聯準會主席鮑爾。（翻攝聯準會flickr）

債券占七成 暫避市值型

1988年李蜀芳大學畢業後，便進入證券業，台股投資資歷長達37年。「法人出身，重視基本面研究，對產業掌握透澈，也擅長危機入市，讓人佩服的是，她能做到違反人性操作，當市場情緒恐慌時，敢逢低進場承接好公司。」同事多年的李忠興直言，行情走空時很多人怕越買越低，但她懂得分散風險，操作極穩！

▲李蜀芳操作風格犀利，擅長危機入市，逢低買進，資金控管能力一流。





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