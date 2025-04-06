先知？65萬YTR曝「3月初就出清台股」：低點再回來

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普的執政方式引發全球震盪，65萬訂閱「Men's Game 玩物誌」的Allen就直言，他在3月11日就覺得，川普在位的一天，所有事都不安定，所以當時就決定出清台股，「還好我先撤了。」透露他從疫情最嚴重時投入，現在退出，「如果遇到可能的嚴重動搖，我會先獲利了結，待低點時機再回來。」

Allen在Threads貼出一張訊息截圖，只見他在3月11日傳訊息給別人，「美國現在這樣搞」、「我台股要出清了，覺得政局不太穩」、「明天賣一賣」、「先獲利了結再說」、「我覺得會下20000點」。

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Allen文中表示，自己不是投資專家，但他在3月11日就覺得，川普在位的一天，所有事都不安定，所以當時就覺得該出清。結果後來川普真的搞了個關稅大戰，「還好我先撤了。我從疫情最嚴重時投入，現在退出。」

Allen也在留言處強調，他真的不是專家，只是川普上任後，給很多投資者不安全感，「我是一個長期投資主義，但是如果遇到可能的嚴重動搖，我會先獲利了結，待低點時機再回來。」

貼文引發討論，許多人紛紛點頭，「去年開始陸續平倉」、「真有遠見，不愧是Allen哥」、「我也是3月初全部出清，去年度小賺一點」、「明智的選擇」、「你這樣操作也太神。」