川普關稅大刀　東哥遊艇曝「規避潛在稅負風險」關鍵

▲東哥遊艇。（圖／翻攝自東哥遊艇官網）



記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普關稅大刀，對台灣進口商品課徵32%關稅引發市場震撼，東哥遊艇（8478）表示，以高端豪華遊艇產業而言，美國當地沒有大型遊艇製造商，皆由國外進口，公司評估自身營運模式及遊艇產品特性已具備因應機制，可以規避潛在稅負風險，此項新政策應不會造成顯著的立即影響。

不過，東哥遊艇今（7）日股價仍受大盤影響，一開盤就打入跌停鎖死，暫報每股157元。

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東哥遊艇說明，公司在美國設立的營運據點位於自由貿易區（Foreign Trade Zone），享有關稅減免或延遲繳納稅負優惠；OA遊艇從台灣運進自由貿易區時，無需立即支付關稅，僅在銷售進美國市場時才需繳納，因此顯著降低新關稅政策直接衝擊營運成本的風險。

東哥遊艇指出，豪華遊艇買家皆為事業有成的富豪，在交易及船籍登記地點選擇有高度彈性，可將遊艇註冊於美國境外區域，進一步規避各項潛在稅負風險，同時亦能提供船主更高的隱私保護。

東哥遊艇強調，公司的營運成本處於可控範圍，無須將高額關稅轉嫁至售價，因此對豪華遊艇市場需求影響預期有限；儘管美國新關稅政策目前對公司營運未造成實質影響，仍將持續密切觀察全球經濟情勢與國際貿易環境變化，視情況調整營運策略與生產配置。