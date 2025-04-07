嘉威對美越關稅談判樂觀　越南廠5月試產

▲嘉威越南廠5月試產，左二為董事長黃清森。（圖／嘉威提供）



記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普宣布對等關稅政策，亞太地區幾乎無一倖免，對此，嘉威（3557）表示，越南廠如期完工且將在5月試產，這次美國原先擬對越南徵收46％超高關稅，但在越南主動提出對等零關稅建議，美方亦允諾會重新討論越南進口關稅後，公司審慎因應，並樂觀期待最終談判結果。

嘉威表示，越南廠已經如期興建完成，目前正在安裝機台，提高自動化生產線，預計5月進行試產，技術也將由中國廠人員跨國支援。

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嘉威指出，對於川普針對越南加徵高額對等關稅，在越南總書記蘇林與川普通上電話後，已有轉圜餘地，越南承諾進口更多的美國農產品、天然氣、飛機來縮減逆差，甚至表態將進口關稅降至0％；同時也要求美國對越南出口商品也實行相同的零關稅待遇，最終美方願意重新討論越南進口關稅，相信美越雙方談判會做出最有利於雙方的結論，關稅衝擊應可緩解。

嘉威也提到，川普擬對中國在20％的基礎上再加上34％的關稅，目前仍維持先期法說會的公布的既定策略，公司中國廠製造的產品將出口至美國以外的地區，因此關稅對中國廠未來的影響不大；公司持續拓展歐洲及日韓等地市場，並積極檢討全球產能配置，強化非關稅地區的出貨比例，以分散區域風險。