股災來了「3招自保」　台股這時進場才安全！台積電會跌出價值

記者黃楷元、張琦珍／台北報導

受川普關稅政策影響，台股今（7）日重挫，台積電等權值股遭逢沉重賣壓，不少民眾憂心忡忡。財經專家黃世聰接受ETtoday專訪時指出，當前市場已陷入信心面不穩、系統性風險蔓延的狀態，投資人應優先「降低持股與槓桿，拉高現金部位」，等待後續反彈再進場布局。

川普關稅政策一出手，各國股市跌跌不休，黃世聰認為，後續狀況很難評估，而「解鈴還需繫鈴人」，仍需視川普後續作為，「看是延後課徵或是不課了」，才有可能打開市場恐慌局面。





▲台股大跌，黃世聰分析投資人自保之道。(圖／合成圖)

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對於一般投資人，黃世聰建議，第一要先降低持股部位，降低槓桿比重，拉高現金或現股部位。他提醒，今日成交量偏低、賣壓大，但「恐慌性賣壓尚未完全釋放」，因此他建議可等到明、後天，伴隨國安基金可能啟動時再進場。

面對股市重挫，黃世聰認為，「現在最糟的是縮小漲跌幅」，他建議政府「千萬不要這樣做」，應考慮「適度放大漲跌幅，讓情緒能夠一口氣宣洩」，同時搭配國安基金進場，或透過擴大融資管道、增加市場流動性，「有助於穩住市場局面」。

至於台積電今日跌停，投資人憂心是否該出場？黃世聰分析：「如果你是現股，我認為說跌到這個位置再往下跌，空間相對比較有限。」他指出，雖無法精準預測低點，但以今年台積電預估每股獲利（EPS）45至50元來看，「往下跌會跌出它的價值」。

黃世聰坦言：「如果台積電都無法止穩、投資的話，台灣也真的不知道要投資什麼。」因此他建議，可「用中長期眼光去看，適度往下承接」，未來回穩機會仍高。

最後針對川普關稅衝擊出口產業，他認為政府除了提出880億元紓困資金，更應積極與美國展開實質談判，「應該先盤點我們大宗出口到美國的產品，想辦法跟美國溝通，雙方若都能降稅，才是好的方向。」他也指出，可透過「多採購美國能源、平衡貿易順差」等方式來應對。至於總統賴清德昨天的因應措施，黃世聰認為「算是可以了」，但最終仍需等待美方的回應。