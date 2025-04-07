川普關稅大刀落下　立凱電看好有望為政策受益者

▲立凱電與ICL簽專利授權合約。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
美國正式宣布課徵對等關稅，其中對中國商品徵收34%關稅，根據中國數據顯示，加上此前關稅，則美國對中國鋰電池材料關稅課徵稅率高達82.4%，讓鋰電池材料供應鏈廠呈現幾家歡樂幾家愁，立凱電（5227）擴大全球市場佈局，其中授權以色列化工集團ICL在美國的LFP材料廠，日前正式啟用，將獲得前所未有的歷史機遇，立凱電可望為這波關稅大刀落下的受益者。
美國已宣布對中國商品徵收34%的關稅，根據中國數據顯示，加上此前關稅，則美國對中國鋰電池材料關稅課徵稅率高達82.4%。而中國4日也宣布將對所有美國商品徵收34%的關稅。
面對川普新關稅政策，全球供應鏈正面臨關稅風暴，尤其中國磷酸鐵鋰電池(LFP)電池之前享有價格優勢，如今新關稅政策實施，將使得中國廠商優勢不再，再者，全球持續實施「去中化」，中國鋰電池正極材料正面臨關稅大刀及去中化兩大挑戰。
業者指出，美國已宣布對中國商品徵收34%的關稅，加上鋰電池及其零部件的關稅自2024年起已提高，這對中國鋰電池材料產業的出口構成重大挑戰。
立凱電表示，立凱電授權的ICL在美國的LFP材料廠日前落成啟用，這座磷酸鐵鋰創新中心耗資2000萬美元，位於美國中部密蘇里州聖路易斯市的Carondelet園區，這是美國首座此類設施，將推動ICL在電池材料領域的領導地位，也是台美在電池材料合作領域邁向領導地位的重要里程碑，除ICL將獲得前所未有的歷史機遇外，立凱電也有望成為這波關稅大刀落下的受益者。
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