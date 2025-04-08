不怕川普關稅！內需型百貨、食品股撐盤　統一超漲逾8％

▲台股大盤持續走弱，百貨、食品股逆勢上揚。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

台股今（8）日續開低盤，盤中下挫逾900點，不過以內需為主的貿易百貨及居家生活類股逆勢上揚，食品股也翻紅，統一超（2912）漲逾8％、全家（5903）漲逾3％、寶雅（5904）漲逾6％；卜蜂（1215）、黑松（1234）、統一（1216）漲逾6％。

法人表示，在國際股市走弱、台股重挫情況下，內需型個股成為資金避風港，主因其營運穩定、具備抗震特性，也不受關稅影響，且多數公司基本面良好、具備穩定配息優勢；尤其零售與食品族群在疫後消費動能回升，加上近期清明連假帶動人流與採購需求，有助相關企業營收表現。

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法人指出，寶雅、統一超等業者持續拓展門市、加強數位轉型，營運動能可望延續；而食品股如卜蜂、黑松則受惠於原物料價格回穩、內需市場持續回溫，有利毛利率改善與獲利成長，後續表現仍具想像空間。

此外，由於台股昨創下史上最大跌點，超商雙雄也紛紛祭出優惠刺激買氣，像是統一超實體門市指定濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球買一送一，「i珍食」計畫涵蓋冷藏鮮食、甜點、常溫烘焙等類別逾500種選擇，指定時段最低65折優惠，個別門市限定隱藏半價出清折扣商品，如罐裝飲料、零食、指定日用品等；全家也推出3大省錢戰略，包含鮮食49元銅板餐促、民生用品點數半價購、30項人氣商品最低買一送一，從吃的、喝的、日用品等多項商品皆享優惠，助攻消費者精打細算不心痛。