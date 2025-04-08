台股籌碼換手！爆量逾5000億　迎接反彈視1因素

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

清明節連假結束，昨（7）日上市櫃盤面高達1800檔個股跌停，加權指數下跌2千多點，成交量只有1474億，融資維持率降至140%，投資專家預估，今（8）日單日成交量達5489億元，意味清洗融資浮額，籌碼得以換手成功，惟台股能否在此展開反彈行情，端視美股表現而定。

台股集中市場昨日融資減少135億元，融資餘額降至2,852億元，櫃買市場昨日融資也減少36.93億元，上市櫃融資合計減少172億元，由於昨天許多股票跌停賣不掉，因此融資減少不如預期。

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國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，昨天台股呈現無量跌停局面，上市成交量只有1474億元，代表融資籌碼殺不出去，而今天成交量放大到5489億，昨天殺出不出籌碼，今天已經有人承接，台股流動性已經在恢復中。

昨天台股整戶維持率約139～140%左右，投資專家說，整戶維持率是整體市場概況，昨天絕大多數殺不出去，被迫吞下一根跌停板，今日整戶維持率更進一下降到130%，這也代表約有半數使用融資投資人是被追繳，所以今日一早券商融資追繳令再度發出，才會導致指數跌幅擴大、跌停家數上升，以往當融資浮額清洗告一段落，融資維持率會上升，但是蔡明翰認為，融資維持率與否上升，還是跟大盤是否止跌回穩有關。

當投資人面臨融資斷頭時，應該如何處理？蔡明翰建議，如果仍有多餘資金，不妨將融資換成現股，或是退場以待，並不建議用融資攤平。

統一投顧董事長黎方國同樣也不建議投資人用融資去攤平已經有的投資標的，因為這樣可能愈攤愈平。他說，融資維持率是從「整戶」角度出發，如果要拉高整戶維持率，不妨買債券型ETF或是低波動的電信股。

面臨川普對等關稅戰造成全球股市重災，台股肅殺氣氛濃厚，市場心態十分恐慌下，黎方國指出，可期待國安基金啟動，進場點火台股反彈行情。